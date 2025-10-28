Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Regió7 reconeixerà el CAE, Aina López Pla i Portal Attack en els seus premis anuals

L'associació manresana, la jove saxofonista i la cursa de bicicletes clàssiques de Berga se sumen a la llista de guardonats on ja figuren Sara Figueras i Jordi Badia, que rebran els premis de Ciència i Tecnologia i de Comunicació, respectivament

El CAE, Aina López Pla i Portal Attack se sumen a la llista de premiats dels Premis Regió7 2025

El CAE, Aina López Pla i Portal Attack se sumen a la llista de premiats dels Premis Regió7 2025 / Jordi Biel / Dani Casas / Oscar Bayona

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

L'associació manresana CAE, la jove saxofonista Aina López Pla i la cursa de bicicletes clàssiques de Berga Portal Attack seran reconeguts en els premis Regió7 amb les categories d'Actius Socials, Tendències i Esport, respectivament. Se sumen a la llista de premiats en la qual ja figuren Sara Figueras i Jordi Badia. L'acte d'entrega dels guardons serà en la 25a edició dels Premis Regió7, el dimarts 11 de novembre a les 7 de la tarda al teatre Kursaal de Manresa, amb obertura de portes a 2/4 de 7.

L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages. Les entrades es poden adquirir a través del web del Teatre Kursaal.

Premi Actius Socials

El premi d'Actius Socials d'enguany serà per al CAE, una entitat nascuda a Manresa l’any 1984, que ha convertit l’educació, el joc i la participació comunitària en eines de canvi col·lectiu. Al llarg de quatre dècades, ha format milers d’educadors, monitors i dinamitzadors que han contribuït al creixement de projectes socials, culturals i educatius arreu del territori.

L’entitat ha estat pionera en la innovació pedagògica i la qualitat formativa, El seu propòsit és formar persones, promoure valors i generar oportunitats mitjançant l’educació, el joc i la participació comunitària.

Amb un fort arrelament a Manresa i al Bages, però amb una mirada oberta i col·laborativa, el CAE treballa en xarxa amb administracions, escoles i entitats socials, impulsant projectes europeus i culturals com l’Aula de Teatre de Manresa. El premi reconeix la seva vocació de servei i el compromís amb la transformació social, valors que continuen guiant l’entitat després de 40 anys d’activitat i reconeixements institucionals.

Premi Tendències

La jove saxofonista manresana, Aina López Pla, serà reconeguda amb el premi Tendències, que reconeix joves creadors amb una trajectòria prometedora i una mirada innovadora en l’àmbit cultural.

Formada al Conservatori de Manresa i a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), López Pla ha destacat pel seu domini del saxo jazz i per la seva capacitat de combinar una sòlida base acadèmica amb una intensa activitat artística. També ha ampliat estudis al centre Cromàtic, vinculat al saxofonista Llibert Fortuny, i ha participat en diversos projectes musicals i festivals, tant com a solista com a intèrpret col·laboradora.

Amb un estil propi que fusiona jazz, música moderna i influències experimentals, Aina López representa una nova generació de músics que aporten frescor i creativitat a l’escena catalana. El jurat ha valorat especialment la seva versatilitat, la seva projecció internacional i el seu compromís amb una música que connecta tradició i contemporaneïtat.

Premi Esport

La Portal Attack, la cursa de bicicletes clàssiques de Berga, ha rebut el premi d’Esport per la seva originalitat i per convertir el ciclisme retro en una experiència col·lectiva i festiva.

Nascuda per donar un nou impuls a la Retrotrobada, la Portal Attack destaca per ser una prova nocturna pel barri vell de Berga, ple de pendents i revolts, i amb un format innovador amb duels i rondes eliminatòries que mantenen la tensió fins al final.

L’esdeveniment, que inclou activitats paral·leles com la Portal Attack Xics i un festival de música i gastronomia, ha crescut significativament en cada edició i s’ha expandit a Olesa de Montserrat i Andorra, consolidant-se com un referent del ciclisme clàssic i popular a Catalunya.

TEMES

