La influencer Nadine Romero, sobre 'Berghain' de Rosalía: «M'ha fet sentir coses que fins ara no havia sentit»
La creadora de contingut de Manresa considera que el primer tema de Lux trenca amb la normativitat predominant en la indústria musical actual
"M'ha fet sentir coses que fins ara no havia sentit mai". Aquesta és la descripció que la influencer manresana Nadine Romero ha fet a TikTok sobre Berghain, el primer avançament del nou disc de Rosalía, Lux. La dissemblança el nou tema i els seus darrers projectes han generat tota mena de comentaris entre els usuaris a les xarxes socials. Mentre que hi ha qui no n'acaba d'entendre el concepte, d'altres com la creadora de contingut manresana lloen l'atrevit nou so de la cantant del Baix Llobregat.
Romero és contundent sobre l'aportació del nou tema de Rosalía, que fa servir l'espiritualitat com a refugi guaridor, al panorama musical. "A mi m'ha fet sentir coses, és el que busquem amb l'art i amb la vida", reflexiona Romero. La influencer manresana considera que Berghain és un primer single disruptor que trenca amb la normativitat. "Ara mateix tot són patrons, tothom fa el mateix. I ella se surt dels esquemes", afirma. "No és una cançó més, a mi m'ha emocionat", confessa. Certament, Berghain s’escapa dels cànons pop i que es distingeix per la seva torrencial orquestració i els aguts canvis tonals que adopta l'artista.
El tema, que parla d'un procés de dol per una relació fallida i com l'espiritualitat porta la curació, és "addictiu" per a la creadora manresana. "Que sigui diferent i innovadora em fa venir ganes d'escoltar-la més vegades", diu. El tema porta més de quatre milions de visualitzacions en un dia.
Berghain avança quin serà l'estil de Lux, el seu nou àlbum d'estudi que es publicarà el 7 de novembre, del qual se'n sap que l'ha gravat amb 'Orquestra Simfònica de Londres i que inclou altres col·laboracions com la de l'Escolania de Montserrat. L'estètica religiosa de la promoció es manté parcialment al senzill publicat aquest dilluns i la mateixa imatge del disc fan preveure que serà un àlbum amb un fil conductor espiritual. Serà el quart treball de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i tindrà un total de 18 cançons amb títols com 'Mio cristo', 'Reliquia', 'Jeanne', 'La yugular', 'Memória', 'Magnolias' o 'De madrugá', que ha rescatat de l'etapa d''El mal querer'.
