L'empresa bagenca Transversal participa en la renovació del Museu Arqueològic de Tarragona
El grup bagenc ha estat escollit per dur a terme l’execució museogràfica i el trasllat de la col·lecció d’un equipament que va tancar portes el 2018
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona va tancar portes fa set anys per emprendre una renovació a fons i tornarà a ser accessible als visitants a finals del 2026 un cop enllesteixi la seva feina l’empresa bagenca Grup Transversal. El passat mes d’abril, l’Agència Catalana del Patrimoni va escollir la firma que lidera Eudald Tomasa com a responsable de l’execució museogràfica i el trasllat de la col·lecció de l’equipament cabdal per entendre la romanització del territori que molts segles després es va conèixer com a Catalunya.
«Ens fa molta il·lusió», explica Tomasa, «poder aplicar el nostre coneixement a un museu nacional i tan gran com el MNAT». Més de vint anys d’experiència avalen la capacitat de Transversal, que ja va sorprendre per primer cop el 2007 amb la creació del discurs museogràfic del monestir de Sant Benet de Bages. «Hi ha empreses de museografia, de tecnologia multimèdia i producció audiovisual i de continguts interactius; nosaltres tenim l’expertesa dels tres camps i això ens fa tenir més capacitat», afegeix el manresà.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona és de titularitat estatal i és gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni. Un cop feta la reforma de l’edifici i redactat el projecte museogràfic, del qual s’encarreguen les firmes Ámbito Cero i Stoa, és el torn de Transversal, que va guanyar un concurs de gairebé 3.4 milions d’euros.
«El nostre és un plantejament modern», afirma Tomasa. Fa dos anys, l’empresa ja es va fer càrrec de posar dempeus Galáctica-Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía, a la província de Terol: «la majoria de projectes que fem són de disseny museogràfic, i temàtics, però ara treballem per un museu nacional d’art i arqueologia». Segons Tomasa, Transversal garantirà «la finezza en els acabats, el talent en la conceptualització del món audiovisual i la reconstrucció de la vida de Tàrraco».
El visitant podrà gaudir d’un espai en 3D que el transportarà als carrers de la Tarragona romana, amb rodatges integrats que faran passejar els habitants de fa dos mil anys per entre els espectadors del segle XXI. També hi haurà interactius, tot plegat al servei de la contemplació d’una col·lecció de més d’un miler de peces en la qual destaquen obres com el mosaic dels peixos, que es va crear per a la vil·la romana de Cal·lípolis, a l’actual terme de Vila-seca, al segle III.
Transversal es converteix així en un actor destacat d’un dels museus d’arqueologia més destacats de l’estat espanyol. El grup ja treballa des de fa un temps a la capital de la província més meridional de Catalunya, ja que gestiona les visites de la catedral de Tarragona, va produir per a aquest espai l’espectacle immersiu i sensorial "El camí de la Llum" i va ser responsable de la museografia del Museu Diocesà.
«Treballar al MNAT és un punt de partida cap a nous àmbits», assegura Tomasa: «el món dels museus d’art necessita una renovació més enllà de les audioguies sofisticades, que també estan molt bé, però calen conceptes més avançats, més immersius». Pel que fa a aquest concepte, el dirigent cultural afirma que «immersiu no vol dir fer una sala immersiva i ja està, ara això és un tòpic i s’està trivialitzant, s’empobreix l’experiència, cal anar a nous conceptes d’immersivitat i realitat virtual».
