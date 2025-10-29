Els Premis Zoom estrenen una categoria infantil i juvenil i anuncien 52 finalistes d’arreu del món
El certamen, que se celebrarà del 20 al 22 de novembre a l’Ateneu Igualadí, reforça la seva projecció internacional amb produccions de Taiwan, Canadà, Itàlia o França.
La gala estarà presentada per la periodista Danae Boronat, i comptarà amb formats com «Lo Repte», «SuperCampus» o «Et faran un home» de 3Cat, així com produccions del Vaticà i grans firmes com Gestmusic o Producciones del Barrio
Els Premis Zoom, que arriben enguany a la seva 23a edició i són l'únic certamen de Catalunya centrat exclusivament en continguts televisius i digitals, viuran enguany una edició clau amb l’estrena d’una nova categoria oficial dedicada a formats infantils i juvenils. Les sis categories oficials del festival són ficció, entreteniment, informatius, culturals, esports i, per primer cop, infantil i juvenil. El certamen —que convertirà Igualada en capital audiovisual del 20 al 22 de novembre— ha seleccionat 52 produccions finalistes d’arreu del món, evidenciant el seu creixement com a espai estratègic entre televisió tradicional, streaming i nous llenguatges digitals.
Entre els títols internacionals destaquen propostes de Taiwan, Canadà, Itàlia i França, com The Wish Swap (Muse Entertainment, Canadà) o Black Tide Island (Hakka TV, Taiwan). Una de les grans singularitats és «León de Perú», primera producció audiovisual creada íntegrament pels mitjans del Vaticà, que competirà a la secció cultural. Pel que fa a Catalunya, la selecció incorpora formats de 3Cat tan populars com «Et faran un home», «Lo Repte» o «SuperCampus», coneguts pel seu èxit de públic i impacte entre joves i famílies.
Cares conegudes al capdavant del jurat i la gala
La gala final dels Premis Zoom, que se celebrarà el dissabte 22 de novembre a les 21 h, serà presentada per la periodista Danae Boronat, una de les veus més reconeixibles del periodisme esportiu català i actual conductora del magazín L’Altaveu a La 2 Cat de TVE.
El festival també reuneix un jurat de primer nivell, integrat per Silvia Quer, Belén Macías, Morrosko Vila-San-Juan, Maiol Virgili o Santi Vidal, que valoraran les produccions finalistes en cadascuna de les sis categories oficials.
Impuls territorial i connexió amb el públic jove
Per primera vegada en la seva història, Igualada entra a competició oficial amb L’Igualada etern. La llegenda continua, producció de Ràdio Igualada, seleccionada a la categoria d’esports. El Zoom manté també el seu vincle pedagògic amb el territori amb les Zoomclass, que es faran als centres educatius de la ciutat amb sessions adaptades per nivells: «Titó» per a primària, «SuperCampus» per a cicle superior i «Sense filtres» per a ESO i batxillerat.
Les entrades per a la gala es posaran a la venda el 10 de novembre a través del web tiquetsigualada.cat, amb un preu únic de 4 euros.
