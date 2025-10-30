El cicle de xerrades Cosmògraf parla enguany de la comprensió de l'univers
El cicle proposa diverses xerrades amb autors com el solsoní Raül Garrigasait i una visita a l'Observatori de Castelltallat
El cicle de pensament Cosmògraf, que organitza l'Ajuntament de Manresa, tractarà en la novena edició de l'exploració de l'univers des de l'observació, l'art i la ciència. El cicle tindrà lloc del 6 al 22 de novembre a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa i tindrà especialistes en astrofísica, física, arquitectura i art.
"L’Univers sobre nosaltres. Explorant la infinitud" és el títol del cicle d'enguany, que vol explorar el cosmos des de diversos punts de vista amb una quinzena d'activitats. Les xerrades volen abordar qüestions com la formació de l'univers, la possibilitat que hi hagi vida més enllà de la Terra, la influència del cosmos en l'art i la imatge que s'ha percebut de l'univers al llarg de la història, entre altres.
El Cosmògraf començarà el dijous 6 de novembre (19 h) amb la xerrada "El nostre fascinant univers", a càrrec de l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. L'endemà divendres, dia 7 (19 h), l'artista Joan Villaplana i Casaponsa departirà amb els presents sobre "Imaginar el cosmos des de la creació artística". Per la seva part, el dimarts 11 (19 h), els arquitectes Josep Bonfill López i Assumpció Vilaseca Viladrich tractaran sobre la comprensió de l'univers a partir de la geometria.
El dia 12 de novembre (19 h), Albert Comerma Montells, docent i investigador de la UPC Manresa-EPSEM, farà la xerrada-taller "Des dels raigs còsmics a l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear: com funcionen els detectors de partícules?" Per participar en aquesta trobada cal inscriure's al telèfon 93 872 01 71, de dimarts a dissabte de 17 a 20.30 h.
El filòleg i escriptor solsoní Raül Garrigasait parlarà de la Grècia clàssica en la xerrada "Cosmos dels antics", el dijous 13 (19 h), per oferir una panoràmica de la comprensió del món que tenien els grecs de fa més dos mil anys. El divendres 14, Agustí Pintó, doctor en Física, farà la conferència "L'origen del nostre Univers. Una mirada a la cosmologia moderna".
El crític de cinema Àlex Gorina i Macià exposarà la relació entre el cinema, l'espai i l'univers i repassarà diverses pel·lícules que han fet de l'espai el seu escenari.
Totes aquestes activitats es podran seguir en directe a la pàgina web https://www.manresacultura.cat/ciutatagora.
El Cosmògraf també organitza, el 8 de novembre, una visita a l'observatori de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, per veure el cel i plantejar-se qüestions com la utilitat dels estels i la vida extraterrestre. Per prendre-hi part cal comprar l'entrada a observatoricastelltallat.com i introduir el codi Cosmògraf_2025.
Per als infants, el 22 de novembre s'organitzarà l'activitat "Descobreix l’Univers dins d’un planetari", a la Biblioteca del Casino.
El cicle es clourà així mateix a la biblioteca, també el dia 22, amb la trobada filosòfica "Mites, vi i cosmos", durant la qual es farà un tast de vins de proximitat amb el sommelier Joan Fernández, i el professor de filosofia Xavier Valls.
Organitzat per l'Ajuntament, el Cosmògraf té la col·laboració del grup de Professorat de Filosofia Catalunya Central, el Cercle Artístic de Manresa, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de la Catalunya Central, la UPC, UManresa, la Biblioteca del Casino, l’Agrupació Astronòmica de Manresa i l’Observatori Astronòmic de Castelltallat. El cicle també té el suport de la Diputació de Barcelona.
