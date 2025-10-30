PREMIS REGIÓ7
Jordi Ribas serà guardonat amb el Premi Ambaixador, Teatre Mòbil amb el de Cultura i Bo de Debò rebrà el Premi Empresa
El vicepresident corporatiu de Microsoft IA, el manresà Jordi Ribas, obtindrà el reconeixement Premi Ambaixador 2025 Regió7
Els guardons es lliuraran en un acte obert al públic al teatre Kursaal de Manresa el pròxim 11 de novembre a les 7 del vespre, aconsegueix entrades gratuïtes a través d'aquest enllaç
Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft IA és el Premi Ambaixador 2025 de Regió7. El manresà rebrà el guardó el proper 11 de novembre en el decurs de la gala que tindrà lloc al teatre Kursaal de Manresa, a partir de les 7 de la tarda. Aquest és un dels tres reconeixements que quedaven per descobrir: els altres són el Premi Empresa, que distingirà Bo de Debò, i el Premi Cultura, que s'entregarà al Teatre Mòbil. Al llarg dels darrers dies ja s'havien anunciat els premis d'Actius Socials, Tèndències i Esport, per al CAE, Aina López Pla i el Portal Attack i els guardons a Sara Figueras i Jordi Badia, en les categories de Ciència i Tecnologia i Comunicació, respectivament.
L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Les entrades es poden adquirir a través del web del Teatre Kursaal.
Premi Ambaixador
L’enginyer manresà Jordi Ribas ha estat distingit amb el premi Ambaixador per la seva trajectòria d’excel·lència al capdavant de projectes d’intel·ligència artificial a Microsoft i per la seva tasca de projecció de Catalunya al món.
Nascut al barri de les Escodines de Manresa, Ribas va estudiar a La Salle i a l’Institut Lluís de Peguera, i és doctor en enginyeria per la Universitat de Michigan. Després d’una carrera de més de 25 anys a la seu principal de Microsoft a Washington, és actualment vicepresident corporatiu de Cerca i Intel·ligència Artificial, liderant un equip de més de 2.000 enginyers repartits entre els Estats Units, Europa i Àsia. El seu equip ha estat responsable del llançament de Bing Chat, Copilot i Copilot Pro, tecnologies clau en la nova era de la intel·ligència artificial generativa. Ribas és autor de més de 50 publicacions tècniques i 20 patents, i ha estat reconegut amb premis com el “Young Investigator Award” a Silicon Valley i el “Premio Influyente” d’El Confidencial per Innovació.
Més enllà de la seva trajectòria professional, Jordi Ribas ha mantingut un fort vincle amb Catalunya. Va impulsar la creació del centre de R+D en intel·ligència artificial de Microsoft a Barcelona, avui amb uns 200 enginyers, i juntament amb la seva esposa Laura, ha establert una càtedra d’estudis catalans a la Universitat de Michigan, que garantirà la docència i la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes en una de les universitats més prestigioses del món.
Premi Cultura
La companyia manresana Teatre Mòbil rebrà el Premi Cultura com a reconeixement a una trajectòria de quaranta anys dedicada al teatre familiar i a la comicitat, després que al desembre de l'any passat posessin punt i final a la seva activitat. S'acomiadava la companyia de teatre més longeva de la Catalunya central.
Nascuda el 1984 a Manresa, sorgida del grup de teatre de carrer El Setrill, la companyia, impulsada per Jordi Girabal, Atilà Puig i Marcel Gros, va fer del riure i del joc amb el públic la seva marca d’identitat. Amb més de 4.500 representacions i una vintena d’espectacles, Teatre Mòbil va portar arreu un estil propi que combinava pallasso, màgia, música i humor visual, sempre amb un llenguatge proper i universal. Les seves creacions, com Les trifulgues dels Germans Garapinyada o Sense solta, van ser premiades a la Mostra d’Igualada, i la companyia va actuar en els principals festivals de Catalunya i d’Europa. Membre fundadora de la TTP (Associació de Teatre Professional per a Tots els Públics), Teatre Mòbil ha estat clau en la professionalització del teatre familiar al país.
Amb aquest guardó, el jurat dels Premis Regió7 vol retre homenatge a una companyia que ha marcat generacions i que, després de quatre dècades d’escenaris, acomiada la seva trajectòria deixant un llegat inesborrable de creativitat, humor i amor pel teatre.
Premi Empresa
L’empresa de menjars preparats Bo de Debò ha estat guardonada amb el Premi Empresa en reconeixement a la seva trajectòria d’excel·lència en el sector alimentari, la seva capacitat d’innovació i el seu compromís amb el territori i la sostenibilitat.
Fundada l’any 1998 a Terrassa per Marta Marrugat Llovet, Bo de Debò és l’evolució d’una llarga tradició familiar de més de vuit dècades vinculada a l’alimentació de proximitat. L’empresa es dedica a l’elaboració de plats cuinats i precuinats de qualitat, mantenint l’essència de la cuina tradicional amb l’ús de matèries primeres de garantia i proximitat.
Amb gairebé 30 anys de trajectòria, Bo de Debò ha experimentat un creixement constant, consolidant unes instal·lacions modernes de més de 12.000 m² a Sant Vicenç de Castellet, amb vuit línies de producció i una plantilla de 340 treballadors, el 90% dels quals són residents de la comarca. L’empresa ha sabut combinar la modernització tecnològica amb la responsabilitat ambiental i social, col·laborant cada any amb entitats sense ànim de lucre i fomentant la contractació local.
