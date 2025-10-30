Jordi Santasusagna presenta novel·la a Manresa
L'autor cardoní parlarà aquest dijous a la tarda a la Parcir de la ficció "Toquen a matar" en conversa amb el periodista de Regió7 Pau Brunet
La Llibreria Parcir de Manresa acull avui dijous, a les 19 h, la presentació de la novel·la "Toquen a matar", de l'autor cardoní Jordi Santasusagna. L'acte és d'entrada lliure i tindrà lloc amb la participació del periodista i escriptor Pau Brunet, cap de la secció digital de Regió7.
Publicada per Rosa dels Vents, la novel·la té lloc a la Cardona del segle XIV. L'argument comença l'any 1348 quan la Blanca i el seu pare arriben a la vila fugint de la pesta negra que ja ha començat a fer estralls a Manresa. A Cardona, ambdós confien fer una vida tranquil·la, però de bones a primeres han de presenciar una execució pública a càrrec d'un botxí, el Bernat, que odia la seva feina. La localitat té un batlle sanguinari i aviat també serà presa per l'epidèmia. El Bernat coneix la Blanca i, amb la remeiera Helena, es veuen immersos en una trama de poder, ambició, amor i secrets.
