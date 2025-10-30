Opinió
Gemma Martínez
Les llàgrimes de Lady Gaga a Barcelona
Lady Gaga es va emocionar abans-d’ahir a Barcelona, en el primer dels tres concerts que té programats al Palau Sant Jordi. Veure-la en directe, amb els ulls brillants i la veu entretallada després d’una ovació interminable del públic, va ser un moment electritzant només a l’abast dels que érem allà. Més carismàtica i magnètica que mai, la cantant novaiorquesa va dialogar amb el públic al preguntar qui repetia concert i qui la veia per primera vegada. A uns els va donar les gràcies amb carinyo; a d’altres els va demanar tornar a veure’ls aviat. Minuts després, es va asseure al piano per interpretar Come to mama, una cançó que ja havia cantat en una visita anterior a la ciutat. Aquesta vegada, va explicar, ho feia en un moment més feliç, lluny dels problemes de salut mental del passat. No hi ha millor prova de la recuperació de Gaga que la força interior que es va percebre en cada segon de la peça.
Que això passés al Palau Sant Jordi, al cor de l’Anella Olímpica, és una nova demostració queBarcelona –l’única ciutat espanyola on Gaga actua en aquesta gira– és un destí imprescindible en les gires musicals internacionals. La capital catalana, afligida de nostàlgia perenne, ha d’estar orgullosa de tenir un recinte capaç d’allotjar tres cites que acolliran més de 54.000 persones; tot això en un entorn urbà i cultural carregat de memòria olímpica com és la muntanya de Montjuïc.
Per això, la decisió de la ciutat de donar una empenta al seu mapa d’escenaris musicals és una iniciativa lloable, igual que la de potenciar l’Anella Olímpica, el quilòmetre zero barceloní de la música en viu de gran format –com bé assenyala Jordi Bianciotto–, sobretot en un context en què altres capitals, nacionals i internacionals, competeixen per atraure aquests grans espectacles.
Els concerts de Lady Gaga són molt més que una cita amb una diva del pop: demostren la potència de Barcelona. No en va, veure la cantant entre llàgrimes és un privilegi que molt poques altres ciutats poden oferir.
