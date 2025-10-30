Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosalía cantarà en 13 idiomes en el seu nou disc: «Em vaig ajudar del traductor de Google»

La cantant de Sant Esteve Sesrovires s'atreveix amb el llatí, l'ucraïnès i el sicilià a «Lux»

La cantant Rosalía en una imatge d'arxiu

La cantant Rosalía en una imatge d'arxiu

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

El món l'ha escoltat cantar en català, castella i anglès. A Berghain, Rosalía ja ha avançat que també s'atreveix amb l'alemany. En total, a Lux, el quart treball d'estudi de la de Sant Esteve Sesrovires, l'artista cantarà en 13 idiomas diferents.

En una entrevista per a 'Popcast', Rosalía ha explicat que aquesta decisió bé donada per la seva pretensió a aprendre altres llengues i entendre el món. "A través d'entendre millor l'altre, potser pots entendre millor i pots estimar" argumentava. El pròxim 7 de novembre, data de llançament del nou disc, els fans de l'artista podran sentir-la entonar en sicilià, ucraïnès i llatí, entre altres llengues. El mètode per aprendre tants idiomes a la vegada? El traductor de Google.

Rosalía admet que va experimentar i jugar amb les paraules i la seva traducció. Quan l'envaia els dubtes, consultava un traductor profesional. "Si rimo això amb això, té sentit? No, això no té cap sentit" reprodueix l'artista alguna de les conversacions que va matenir amb els professionals que la van ajudar en el procés d'experimentació. "Durant un any sencer, només em vaig dedicar a les lletres" conclou.

