Rosalía cantarà en 13 idiomes en el seu nou disc: «Em vaig ajudar del traductor de Google»
La cantant de Sant Esteve Sesrovires s'atreveix amb el llatí, l'ucraïnès i el sicilià a «Lux»
El món l'ha escoltat cantar en català, castella i anglès. A Berghain, Rosalía ja ha avançat que també s'atreveix amb l'alemany. En total, a Lux, el quart treball d'estudi de la de Sant Esteve Sesrovires, l'artista cantarà en 13 idiomas diferents.
En una entrevista per a 'Popcast', Rosalía ha explicat que aquesta decisió bé donada per la seva pretensió a aprendre altres llengues i entendre el món. "A través d'entendre millor l'altre, potser pots entendre millor i pots estimar" argumentava. El pròxim 7 de novembre, data de llançament del nou disc, els fans de l'artista podran sentir-la entonar en sicilià, ucraïnès i llatí, entre altres llengues. El mètode per aprendre tants idiomes a la vegada? El traductor de Google.
Rosalía admet que va experimentar i jugar amb les paraules i la seva traducció. Quan l'envaia els dubtes, consultava un traductor profesional. "Si rimo això amb això, té sentit? No, això no té cap sentit" reprodueix l'artista alguna de les conversacions que va matenir amb els professionals que la van ajudar en el procés d'experimentació. "Durant un any sencer, només em vaig dedicar a les lletres" conclou.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»