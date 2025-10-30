El teatre Conservatori de Manresa programa un cicle de concerts de música clàssica amb artistes locals
Aquest diumenge serà el torn del jove baríton navassenc Carles Pachon i la pianista Berta Brull
El 30 de novembre, els manresans Marta Valero i Fransico Poyato faran un homenatge a Juli Garreta amb cançons gairebé inèdites
«Fem una aposta per construir una programació de música clàssica pròpia d’una ciutat de 80.000 habitants, d’una ciutat que té un conservatori de música, escoles de música, i sobretot un potencial d’intèrprets com els que tenim avui aquí», explicava el musicòleg manresà Oriol Pérez, que col·labora en la programació de clàssica del Kursaal i el Conservatori de Manresa. Seguint la línia iniciada la temporada passada, ahir es presentaven les propostes amb Jordi Basomba, gerent de Manresana d’Equipaments Escènics i tres dels artistes participants, Marta Valero, Berta Brull i Francisco Poyato
Concerts de tardor, al teatre Conservatori
Diumenge 2 de novembre, a les 12h
- Carles Pachon i Berta Brull. Preu: 18€.
Diumenge 30 de novembre, a les 12h
- Marta Valero i Francisco Poyato. Preu: 18€
Entrades a la web kursaal.cat. (Descomptes per a Gent gran, Joves menors de 30 anys i Carnet de Galliner: 15€)
Per acabar aquest semestre, l’equipament i Pérez han apostat per un cicle de concerts de música clàssica amb artistes de la Catalunya Central. El musicòleg reconeixia que «són una tipologia de recitals que s’escapen una mica, perquè no són els concerts que habitualment omplen, però són importants de realitzar, sobretot quan un equipament té una missió i una funció pública: donar a conèixer i oferir patrimoni musical català». Per a Pérez, «moltes vegades tenim un gran potencial d’intèrprets i el que ens falta és un lloc on acollir-los».
Que concerts de clàssica es programin al Conservatori no és casualitat: «La potencialitat acústica és millor que la del Kursaal.El teatre de la plaça Sant Domènec és dels pocs a Catalunya que es conserven amb forma de ferradura». Una disposició que beneficia la sonoritat i ressonància, sobretot en els concerts pensats per al cant líric.
Nova programació de tardor
Aquesta tardor, el teatre Conservatori té programats dos concerts d’alt nivell, reivindicant el patrimoni musical, músics i compositors rellevants, amb intèrprets de referència. Seran dos concerts per a veu i piano. Per una banda, el baríton navassenc Carles Pachon, una de les veus «més prestigioses del panorama musical català i europeu», explicava Pérez, que l’any 2022 va guanyar el prestigiós premi Neue Stimment. I d’altra banda, la mezzosoprano manresana Marta Valero, que ve aterrada de participar al Gran Teatre del Liceu amb Benjamin a Portbou, una òpera d’encàrrec del mestre Antoni Ros-Marbà.
El navassenc Carles Pachon estrena disc
El navassenc no va poder assistir a la presentació, però la pianista que l’acompanya, la tarragonina Berta Brull, explicava com es va iniciar la seva parella artística: «Vaig conèixer Pachon a través de les xarxes socials i li vaig dir que m’agradaria fer música junts». D’això ja fa 9 anys, explica Brull. Anys més tard, Pachon li va comentar que volia enregistrar un CD de compositors catalans vius. I fins al dia d’avui: el disc es diu Enyorança, i es va presentar aquest estiu al Festival Clàssic de Pals. Diumenge van fer el seu primer concert a Sant Cugat.
El nom de l’àlbum, Enyorança, pot ser el sentiment «en un lloc físic o pot ser en una persona», diu Brull. Però abans de la tria del títol, van començar pels compositors: Albert Guinovart, Carlota Baldrís, Xavier Garcia Cardona... «Amb tots ells tenim una relació personal més o menys estreta», explica. Els compositors catalans s’interpretaran a la primera part del concert, i durant la segona, el públic podrà reconèixer melodies de Wagner, passant per Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti i Jules Massenet. El concert, aquest diumenge 2 de novembre (12 h), es titularà Entre l’esperança i el comiat.
Marta Valero i Francisco Poyato, en inèdit
El duet de manresans, Marta Valero i Francisco Poyato s’ha format exclusivament per al concert del pròxim diumenge 30 de novembre. Han decidit fer un homenatge al compositor Juli Garreta, amb motiu dels 150 anys del seu naixement i també els 100 anys de la seva mort. Un compositor «que tothom associa a la sardana, però que és també compositor de música simfònica, de cançons teatrals», assegura Valero. Moltes de les cançons que s’escoltaran del compositor, originari de Sant Feliu de Guíxols, són gairebé inèdites i desconegudes. També hi sonaran melodies de Schumman i Ravel.
Els dos concerts aniran acompanyats de diferents activats paral·leles: de moment hi ha programada una xerrada introductòria prèvia al concert del navassenc Carles Pachon i la tarragonina Berta Brull que es farà una hora abans del concert de diumenge (a les 11 del matí, a l’Espai Plana de l’Om). Anirà a càrrec d’Oriol Pérez, que parlarà de compositors actuals.
Programació clàssica per al 2026
Aquests concerts tindran continuïtat el primer semestre del 2026 amb tres propostes més: el diumenge 25 de gener a l’Espai Plana de l’Om tindrà lloc el concert del clarinetista Josep Sancho i la pianista manresana Pilar López-Carrasco, amb l’espectacle Mirades sonores, amb obres de Falla, Granados o Guinovart. Diumenge 15 de març serà el torn de 5 elements, amb els bagencs Mireia Pintó i Roger Padullés acompanyats de Joan Martí-Royo i Satnislav Anguelov, que interpretaran Guastavino, Brahms i Schubert.
Finalment, el diumenge 19 d’abril, el Conservatori acollirà un concert del quartet de saxòfons Kebyart, amb un programa que inclourà obres de Bach, Mendelssohn, Shaw i López Pradas.○n
