La Tradillibreria celebra 20 anys rodant per fires de Catalunya: «Em diuen que faria més diners venent formatges»
Lluís Marmi, cardoní, és el llibreter impulsor d'aquesta parada ambulant de llibres tradicionals
Aquest diumenge 2 de novembre celebren el vintè aniversari amb una fira de propostes culturals i tradicionals catalanes a Sant Miquel de Balenyà
«Hi ha hagut companys que em diuen: 'Si venguessis formatges, guanyaries més diners'». I de fet, en Lluís Marmi s’adona que potser seria així, però viu la seva feina com una vocació: «Amb una part d’estima, d’exploració de la cultura, de les tradicions». Explica que cada vegada que entra algú per primera vegada a la seva llibreria i li diu com de bonica és, agafa un llibre i «fins i tot s’emociona… d’una altra manera t’acaba emocionant a tu».
El cardoní Lluís Marmi celebra aquest cap de setmana els 20 anys que fa que roda per totes les fires de Catalunya amb la seva rulot i llibreria ambulant, La Tradillibreria. «La meva filla va intentar explicar de què treballava el seu pare i encara és l’hora que el professor ho entengui», diu rient. Aquest diumenge ha organitzat una festa d'aniversari a Sant Miquel de Balenyà, per reunir tots aquells clients més fidels, tant autors, escriptors, editors i gent que ha anat coneixent arreu de les fires de Catalunya, amb un objectiu: seguir promovent la cultura i les tradicions arreu.
Una llibreria ambulant
Fa dues dècades, tot va començar «gairebé sense voler». La seva dona tenia una llibreria, i ell va començar a acumular llibres de llegendes, de música i de cultura popular. A poc a poc, aquella petita col·lecció va acabar convertint-se en una parada ambulant que anava creixent fira rere fira. «El primer any només fèiem alguna sortida puntual, però després els amics ja em van regalar una parada per continuar, i des d’aquell moment no ens hem aturat», recorda.
Amb el temps, la Tradillibreria s’ha convertit en un referent per a tots aquells que busquen entendre i estimar la cultura viva. Marmi explica que els primers anys ell havia d’anar darrere dels autors i de les editorials per trobar novetats, però que ara és al revés: «Quan surt un llibre sobre tradició o cultura popular, sovint són els mateixos autors o editors que em truquen perquè el tingui a la parada».
Però més enllà de vendre llibres, diu que el que l’empeny és «fer comunitat»: crear vincles entre les persones que s’acosten a la seva parada, compartir històries i emocions. A cada fira, la seva rulot es converteix en un petit espai de trobada, on el públic pot descobrir cançoners, llibres d’oficis, de plantes o de festes populars, i on sovint també s’hi fan xerrades o contacontes. «La cultura tradicional és viva perquè sempre hi ha algú que la fa reviure», diu.
El llibreter explica que la majoria de públic que té és gent de 20, 30 i 40 anys. «Cada vegada hi ha més joves. Estem en una societat en què la comunicació intergeneracional s'ha perdut i és molt difícil trobar un lloc que es trobin tots de forma natural, i que no sigui forçat per una activitat concreta. Això ha fet que la tradició oral hagi perdut molta força, entre d'altres coses», diu.
Assegura que la cultura «té l'avantatge que no necessita la cultura de la modernitat, de la moda. Si fas una moda, necessites que la moda que hi havia abans desaparegui. En canvi la cultura tradicional, tinc la sensació que és allò que com que ja ha passat sempre, ara continuarà».
La celebració dels 20 anys
Sant Miquel de Balenyà acollirà aquest dissabte la celebració dels vint anys de la Tradillibreria, amb una jornada plena d’activitats relacionades amb la cultura popular. El programa començarà al matí amb una sortida etnobotànica a càrrec de Lluís Borrell i s’estendrà per la plaça de l’Església, on hi haurà la caravana-llibreria de Lluís Marmi envoltada de parades de luthiers, artesania i llibres. També s’hi oferiran tallers de ball de bastons, jocs tradicionals i altres propostes familiars. «La majoria de les persones que ens ajuden a fer la festa són clients o autors que ja participen amb nosaltres», explica Marmi.
Al migdia hi haurà lectura de llegendes, l’arribada dels gegants i el capgròs de la Tradillibreria, i l’actuació de Jaume Arnella amb Els Tranquils, que estrenaran el romanço Visca, visca, visca la cultura, amb lletra de Joan Vilamala. La jornada continuarà amb un concert-vermut, un dinar de carmanyola amb música en directe i, a la tarda, un ball folk amb escenari obert liderat per Jaume Casalí i Anaïs Falcó. La festa vol reconèixer el camí recorregut per la Tradillibreria al llarg de dues dècades i posar en valor la seva aportació a la difusió de la cultura popular arreu del país.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»