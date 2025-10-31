La figura de Josep Zulueta, fundador de la Cooperativa Cadí, arriba al teatre en el centenari de la seva mort
L’obra, titulada ‘L’home de la Torre del Peu’, s’estrenarà el 27 de novembre a la Seu d’Urgell
Albert L. Cobo (ACN)
L’Associació Nus Teatre per les Arts Escèniques al Pirineu, entitat de nova creació, està treballant en el muntatge escènic ‘L’home de la Torre del Peu’. Aquest està basat en la figura de Josep Zulueta (1858-1925), fundador de la Cooperativa Cadí, tot coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort. L’espectacle teatral es troba actualment en la fase d’assajos, mentre que l’estrena està prevista per al dia 27 de novembre a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. L’obra, de creació pròpia, ha estat escrita per Isidre Domenjó i Pere Tomàs, que també la dirigeix. El títol fa referència a la finca que Zulueta va comprar el 1892 per convertir-la en una granja experimental de la maquinària agrícola que va inventar i patentar.
La trama de l’espectacle, del qual se’n faran cinc representacions més a banda de l’estrena, gira entorn d’una família pagesa de la Seu d’Urgell que es troba en la disjuntiva d’abraçar el moviment cooperatiu i la compra de vaques de llet, tal com promou Zulueta, o bé vendre la terra i emigrar a Amèrica. L’obra vol reflectir en aquests personatges de ficció la realitat de la societat urgellenca -i, per extensió, pirinenca- de l’època.
El muntatge escènic és de caràcter professional, amb un equip artístic format per cinc actors, a més dels responsables de música, il·luminació i vestuari. A aquest cal afegir Carles Gascón, autor de la biografia de Josep Zulueta, com a assessor històric. El repartiment el componen Jonathan Jiménez (Josep Zulueta), Pol Jové (Ferran Zulueta), Pere Tomàs (Àngel), Raquel Torrent (Cinta) i Toni Zamora (Sisco). Enda Joyce és l’autor de la música original, mentre que la il·luminació anirà a càrrec d’Eloi Pla i el vestuari serà de Carme Rovira.
L’espectacle s’ha concebut de petit format, amb un aforament màxim de 70 espectadors per sessió. Per aconseguir aquest ambient íntim, s’adequarà la sala de Sant Domènec amb la inversió de la seva orientació, de tal manera que l’escenari s’ubicarà gairebé a peu pla al centre de la nau, mentre que els espectadors ocuparan part de l’absis en una posició elevada respecte als actors.
‘L’home de la Torre del Peu’ compta amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i la Cooperativa Cadí.
