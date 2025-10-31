El Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina repeteix al Kursaal
L’espectacular companyia torna al teatre manresà amb el mateix muntatge del 2020, l’últim que es va poder veure abans del tancament per la covid-19
Regio7
Les dues funcions amb entrades exhaurides del 7 de març del 2020 de l’espectacle Un viatge de somni, a càrrec del Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina, van ser les últimes que es van programar al Teatre Kursaal de Manresa just abans que el món s’aturés per la pandèmia del coronavirus. En aquell moment, a menys d’una setmana del tancament, l’origen xinès dels artistes ja havia desencadenat puntuals retorns d’entrades en algunes localitats -no a Manresa- per la por al contagi de la Covid-19 tot i que la companyia xinesa ja es trobava de gira per l’estat espanyol quan la infecció va aparèixer al seu país.
Cinc anys després, l’espectacular companyia que mostra l’encant de les arts tradicionals xineses a través de coreografies acrobàtiques, dansa i teatre visual, torna, amb el mateix i premiat espectacle. I ho fa, com en la seva estrena el 2020, en dues sessions aquest dissabte (17 i 20 h), per a les quals encara queden localitats, a l’amfiteatre. Un viatge de somni, recomanat per a totes les edats, té 28 artistes a l’escenari, alguns medallistes olímpics i d’altres procedents del Cirque du Soleil.
A més a més, al Kursaal
La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest divendres (20 h), l’espectacle de dansa contemporània Natural Order of Things de la Companyia Guy Nader I Maria Campos. Una oda a la vida i al seu entorn fràgil a través de la dansa i el moviment. El muntatge ha rebut tres premis com a millor coreografia, millor ballarina Maria Campos i millor ballarí Alfonso Aguilar als XXVIII Premios Max de las Artes Escénicas 2025.
I aquest diumenge (18 h), també a Sala Gran, es podrà veure Raepte, l’espectacle de dansa de l’Esbart Manresà que commemora els més de 500 anys del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat de Manresa. El muntatge es va estrenar a la Fira Mediterrània del 2022.
El muntatge, a través de 8 modalitats acrobàtiques diferents, narra la història d’un jove que, a través dels seus somnis, coneix un fènix. Dividit en sis parts, explica com el mític ocell de plomes daurades i vermelles, símbol universal de la resurrecció i de la immortalitat, transporta el noi a diferents mons, amb palaus, jardins i boscs, on junts hauran de lluitar contra les forces del Mal. Però el Bé hi predominarà i el Palau dels Somnis, com el fènix, tornarà a néixer.
Amb la producció de Hunan Acrobatics Art Theatre creada el 2012 després de la transformació de la troupe de circ Xina Hunan Circus (fundada el 1959), Un viatge de somni es va estrenar el 2015. Amb una llarga trajectòria i un estil propi, la companyia ha participat en grans esdeveniments com la cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics de Beijing i l’Exposició Mundial de Xangai. A més, ha estat reconeguda amb més de 30 premis internacionals d’acrobàcia, com el Fons Nacional d’Art i el Premi Tian Han al Festival d’Art de Hunan. n
