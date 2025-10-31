Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La natura domesticada de Josep Amat entra al Museu de Montserrat

El centre acull fins al gener una exposició del pintor que va retratar la simbiosi entre l'ésser humà i el medi natural

Un visitant contempla un dels quadres de Josep Amat presents a la mostra montserratina / MUSEU DE MONTSERRAT

Regió7

Manresa

El Museu de Montserrat ha inaugurat aquest divendres l'exposició "La humanització de la natura", que es podrà veure fins al 18 de gener a la Sala Puig i Cadafalch. Un centenar de persones han pres part en l'acte, que ha servit per començar a divulgar l'obra de Josep Amat (Barcelona, 1910-1981) amb un projecte comissariat per Assumpció Cardona.

La convivència harmònica entre l'ésser humà i la natura és l'eix de la mostra d'un pintor que va destacar pels paisatges d'estil impressionista, propers al fauvisme. La natura que mostren els quadres ara exposats a Montserrat està domesticada i caracteritzada per la presència humana. Els paisatges hi apareixen treballats, amb muntanyes que tenen els seus camins, camps conreats i entorns modificats. La natura d'Amat és una creació de l'home alhora que els paisatges urbans surten naturalitzats: els camins amb plàtans i els camps agrícoles tenen la seva correspondència en els passeigs urbans i els parcs i jardins de les ciutats.

Aquesta simbiosi estructura l'exposició en dues parts amb la voluntat de reflexionar sobre l'abast de la intervenció dels humans a la natura i, alhora, la presa de consciència de la importància dels espais habitats.

Al llarg de la seva trajectòria, Josep Amat, que va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, també va pintar escenes de la vida quotidiana i interiors.

En la trobada inaugural, l'Abat Manel Gasch i Hurios ha manifestat que "estem contents de la presència d'Amat al nostre Museu i de la presència de Montserrat en la seva obra. Sentim Amat com un pintor de la casa". L'acte, presentat per la periodista Carolina Rosich, ha tingut també la presència del germà Xavier Caballé, director del Museu i monjo de Montserrat, i Josep Amat, fill del pintor i president de la fundació que porta el nom del seu pare.

