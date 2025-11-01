Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les xarxes, una història d’enganys i amor que ens atrau

Xènia, tens un WhatsApp

Xènia, tens un WhatsApp / Arxiu particular

Elisabet Sanllehí

Manresa

La Xènia, una adolescent òrfena que viu amb la seva àvia, coneix un noi al cinema, es fan amics i comencen a relacionar-se per whatsapp.

Aquesta amistat evoluciona i, missatge a missatge, es fan parella. Com més es coneixen, més temps es dediquen i això fa que la Xènia desatengui els estudis i baixi el que fins llavors era el seu alt rendiment acadèmic. I el que és més important encara, descuida la relació amb la seva amiga Laia i amb la seva àvia.

A més a més, la Laia se sent abandonada i es comencen a barallar. Allà on abans hi havia bon rotllo ara hi ha crits i discussions.

El que no s’esperava ni s’imaginava la Xènia és que el Carles estava embolicat amb una altra noia...

Decepció, enuig, fracàs, ràbia... les emocions de la Xènia són moltes i totes dolentes.

Podrà la Xènia recuperar l’amistat de la Laia i reconduir la seva relació amb el Carles? Haureu de llegir el llibre per saber-ho!

«Xènia tens un whatsapp» tracta l’addicció a les xarxes socials i els canvis en la vida que experimenten els joves quan es comencen a enamorar.

Ensenya que dir mentides a les xarxes és molt fàcil i també mostra el perill de tancar-se en les noves relacions. Però a la vegada deixa palès que si t’esforces pots recuperar les amistats que creies que no tornarien mai, o sigui, que si t’ho treballes i hi poses ganes pots aconseguir el que et proposis. També et fa rumiar sobre l’impacte de les relacions en els estudis i que aquests dos mons és millor no barrejar-los.

TEMES

Tracking Pixel Contents