Maria Ballús, directora artística de la Fira de les Bruixes: «Expliquem la història que haguessin escrit les dones que van penjar»
La Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra arriba a la seva 26a edició amb un canvi a direcció
Més de 100 balladors i 66 actors i actrius participen a les interpretacions teatrals el dia 1 de novembre
No eren bruixes. Eren dones. Dones avançades al seu temps. Dones que es rebel·laven contra els homes. Dones que no callaven les injustícies i deien el que creien. Dones que curaven als veïns malalts. Dones que portaven al món una vida. Avui en dia aquestes dones serien metges, farmacèutiques, llevadores, jutges... o també periodistes. Al segle XVII eren acusades de bruixeria. Moltes d’elles van morir penjades a la forca del poble, davant dels seus veïns. Avui en dia no les maten a la forca. Oi?
El municipi de Sant Feliu Sasserra inicià l’any 1999 la recuperació històrica del seu passat a través de la Fira de les Bruixes. El que s’intenta explicar, any rere any, és com tot un poble acusava les seves veïnes de practicar bruixeria. A Sant Feliu en van penjar vuit: Felipa Esperança Gallifa, Montserrada Fàbregas, Joana Pons, Joana Mateu, Rafaela Puigcercós, Àngela Vilafreser, Marquesa Vila i Caterina Trenca. Totes elles van ser executades al Serrat de les Forques. La raó? Ser considerades membres d’una organització criminal liderada pel mateix diable. Enguany, la mirada artística la hi posen la Mar Solà i la santfeliuenca Maria Ballús.
Maria Ballús (Sant Feliu Sasserra, 1995)
La santfeliuenca Maria Ballús agafa per primer cop la direcció de la Fira de les Bruixes, junt amb la Mar Solà. És actriu, titellaire, professora de teatre i de costura gràcies a la fira. Hi participa des del dia u. Diu que ho ha fet quasi tot, excepte dirigir.
Creus que té sentit fer aquesta fira avui en dia? Ara no es pengen dones, però la violència de gènere en continua matant...
Sí. Desgraciadament és una temàtica molt actual. En aquest sistema capitalista i patriarcal que vivim, com més eixos de desigualtat et travessen, menys privilegis tens en aquesta societat. Abans, les dones que penjaven eren velles, forasteres, viudes i, al cap i a la fi, dones. No és casualitat.Quan havien de trobar el cap de turc, sempre era el mateix perfil. La diferència sempre s’acaba jutjant.
La fira neix amb la voluntat de mantenir viva la memòria de les dones que van ser penjades. Com ho treballa l’organització?
La canalla de Sant Feliu i la dels pobles del voltant que hi participa tenen clar que no es parla de la bruixa fantàstica, de l’imaginari que podem tenir al cap de Halloween, sinó que eren dones, remeieres, que les va penjar per ser diferents. No sé si perquè s’ha anat explicant des de les famílies, des de l’escola o perquè participen en la fira... però el concepte el tenen molt clar.
Com afrontes aquesta nova etapa com a directora artística?
Està sent molt màgic. Jo no recordo la meva vida sense la Fira de les Bruixes. Es va crear l’any 1999 i jo vaig néixer el 1995. Ha estat molt especial arribar a dirigir-ho perquè he fet gairebé tots els papers de l’auca: vaig començar fent totes les danses dels petits, vaig ballar El Samaniat, tant a dins com a fora, he actuat, m’han penjat, he estat a darrere fent regidories, he fet el vestuari... llavors de sobte poder dirigir aquesta fira que m’estimo tant és un repte i un orgull i una felicitat molt gran. La dirigeixo juntament amb la Mar Solà, que és l’altra directora de la Fira de les Bruixes. Ella no és de Sant Feliu i crec que això crea un equip molt potent, amb la barreja d’algú que coneix els punts forts i dèbils de la fira i algú que ho viu des de fora, que ve de fora i pot aportar-hi un aire fresc.
I quina és la idea que vosaltres intenteu transmetre de la bruixa?
Hi ha dues parts: la part fantàstica i mitològica de la bruixa, i després hi ha la cacera de les bruixes que hi va haver a Catalunya i a Europa, a principis del segle XVII. Quan va començar la persecució, aquests dos punts es van unir: hi havia la figura fantàstica de la bruixa i la van convertir en humana. Això que feia por, aquesta figura que fins ara no existia, que estava a les llegendes i a l’imaginari popular canvia: ara és la teva veïna i és diferent i per tant, la penjarem. I així se solucionaran els problemes que hi ha. Tot l’imaginari es va aterrar. I això és una mica el que s’intenta fer el dia 1 de novembre aquí a Sant Feliu, explicar la història d’aquestes dones. També es va penjar algun home, però majoritàriament el 90% van ser dones.
Què diries al públic que ve disfressat d’aquesta bruixa fantàstica, com si fos Halloween?
Jo penso que deuen venir un any i després ja no tornen vestits de Halloween. Crec que el que els podem dir és el que ja veuen: si es passegen per la fira veuen la temàtica, veuen les actuacions i veuen de què estem parlant. El que passa és que en ser 1 de novembre... bruixes... al final estem molt contaminats pel Halloween i és normal que generi confusió si no han entrat a la pàgina web o no s’han llegit les sinopsis o no han buscat informació de la fira. Em consola pensar que un cop arriben aquí, sí que veuen que no és la temàtica que es pensaven i que estem parlant d’una altra cosa.
Aquí a Sant Feliu es van penjar 8 dones. Les vuit eren del poble?
No totes eren dones del municipi. En aquell moment, Sant Feliu, era la capital de la sotsvegueria del Lluçanès. Aquí es van portar a terme els judicis de tota aquesta zona.
Podria ser que gent que participa en la fira siguin neta d’aquestes bruixes que van penjar. Algú ha fet recerca i ho ha esbrinat?
Poso un dubte a la frase de si realment som netes d’aquestes bruixes. Crec que és més important pensar que potser som netes d’aquests homes que van cometre aquestes barbaritats. Tots podem ser còmplices d’això, i al final, els que van quedar vius són els homes. Ells són els que van escriure la història que ens ha arribat ara i hem trobat en els documents.
Cada any la fira s’acaba amb ‘la penjada’ d’una o més d’una bruixa. L’eix principal són les representacions teatrals. El públic està pendent de la història?
Els balls i les coreografies són les mateixes, ja de fa molts anys. La dramatúrgia sí que va canviant cada any. I crec que també és un dels punts forts de la fira, la sorpresa de la història. No sé si tothom se n’adona. Com que estem explicant el mateix context històric, potser hi ha gent que es pensa que estem relatant la mateixa història. Aquest any ens centrem en una família, la de ‘Ca la Gavatxa’, marginada per ser diferent, perquè va venir de fora, perquè l’àvia és llevadora i està transmetent el coneixement a la seva neta... hi ha tot de factors que les fa diferents. El pare les ha anat apartant en el seu mas per protegir-les, però això les deixarà aïllades i les farà diferents.
Com a directora artística, juntament amb la Mar, sou les encarregades també d’escriure tota la dramatúrgia. Heu hagut de fer més recerca històrica?
Sí, en vam fer força. Jo personalment, edició rere edició em quedava amb la història que es transmetia a través de les escenes. Tenia molt al cap que perquè tingués més interès teatral es feien trames a vegades recaragolades i que s’acabava penjant a dones per interessos propis: ‘La penjaré perquè s’ha enrotllat amb el meu fill i jo soc l’alcalde i ens la volem treure de sobre’. I amb la recerca hem trobat que les penjaven perquè realment creien que eren bruixes i que així se solucionarien els problemes. Si hi havia la creença que aquestes dones eren bruixes, no calia l’explicació científica a tot el que passava. Van ser uns anys que climatològicament va ser molt caòtic: sequera, mala collita, malalties... i havien de donar alguna explicació, i l’explicació era que ho feia el dimoni a través de les bruixes, les seves encarregades a la terra per fer mal a la gent. Hi ha documents que expliquen tot això. Hi ha textos reals de confessions, no només d’aquí a Sant Feliu, sinó d’arreu de Catalunya, com el Pallars que parlen d’aquestes trobades amb el dimoni.
Això era el que ‘confessaven’ i explicaven les dones?
Això ho van escriure els poders civils, que estaven formats per homes. No sé com seria la història si ho haguessin pogut escriure les dones. És el que intentem fer amb la fira. De fet, no sé si és molt espòiler, però aquest any acaba així: la història l’han explicat ells, però ara la volem explicar nosaltres.
La fira, a part d’explicar la història, és també una trobada cultural. Com te l’imagines en els pròxims anys?
Jo crec que de forma natural continuarà evolucionant com ha fet fins ara. El més important és quedar-nos amb la història que estem explicant, amb el missatge que es vol transmetre. Tant de bo que d’aquí a vint-i-sis anys més ja no fes falta ni fos necessari, però no serà així. A més, crec que s’ha de mantenir aquesta xarxa que es fa amb Sant Feliu i els municipis del voltant, perquè no només participen actors i actrius del poble sinó que s’ha estès a tot el territori. Això també és la màgia de la fira.
La Fira de les Bruixes és gairebé un senyal d’identitat per tots els habitants del poble.
És molt gros, però és veritat. No només jo, sinó que hi ha molta gent del poble que es dedica al que es dedica per la fira, i que l’ha transformada.
És el primer any dirigint-la, però te n’hi veus molts més?
Tant de bo. Ho farem fins que funcioni. Com tot, al final hi ha un moment que ja no pots aportar ni idees ni històries noves. Quan aquest moment arriba, crec que has de deixar el lloc perquè pugui continuar creixent.
