Sense embuts
Tens un WhatsApp, o una dependència?
Serafí Sanllehí Kira Jordan Pep Tapias
Per què crea addicció el mòbil i les xarxes socials, i per què a unes persones més que d’altres.
El mòbil, com qualsevol pantalla produeix reaccions químiques a nivell cerebral, dopamines, i això és agradable. I com a cosa agradable, el que vols és continuar fent-la. I hi ha perfils de persones que tenen major predisposició, no només genèticament parlant, sinó ambientalment i socialment.
Per què la joventut està tan obsessionada amb les pantalles que deixa a part estudis, vida social i fins i tot família?
Per la societat mateixa. La tecnologia ens pot ajudar, però també pot ser un gran enemic. Aquesta ajuda fomenta que els resultats els tinguis de pressa, que t’hagis d’esforçar menys, que tinguis més diversió a l’abast. Això pot fer que hi dediquis molt temps i t’acabis aïllant.
Qui tendeix a mentir més a les xarxes, nois o noies?
Biològicament parlant, les noies tenen més habilitats de socialització, comunicatives, i de maduresa en edats primerenques. I en aquest sentit, poden tenir més tendència a poder mentir. Però no significa que no ho facin totes, sinó que tenen aquesta capacitat.
Creus que una relació amorosa basada en el mòbil té més possibilitats d’acabar en conflicte?
Sí, si està estrictament basada en una pantalla. Però difícilment només serà així.
Com podem saber si la persona amb qui estem sortint està amb tu per amor o per treure’n profit? És bo desconfiar?
No és bo desconfiar, perquè primer s’ha de donar l’oportunitat que la persona pugui expressar-se, que tu estiguis amb ella, que et donis... que puguis viure certes situacions, que tinguis un aprenentatge... Si de primeres no li dones el benefici del dubte, difícilment arribaràs a tenir una relació. I en tot cas no serà una relació sana.
Hauria tingut els mateixos problemes, en aquest cas la Xènia del llibre, si la relació no s’hagués basat tant en el mòbil?
Partim de la base d’una noia introvertida, amb un passat, unes amistats molt concretes, i la idealització del Carles. I això fa que, a través dels whatsapps la cosa vagi augmentant, generant una necessitat de comunicació, una necessitat de saber, de control, una necessitat constant de poder estar informada... Això és la part negativa de la relació amb el mòbil, la necessitat que li va crear de tenir aquest control constant.
