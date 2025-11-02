Oques Grasses esvaeix dubtes: "Avui no és l'últim concert"
La banda osonenca porta el deliri a la primera edició de La Castanyada del Cabró Rock
ACN
L'apoteòsic final de gira d'Oques Grasses ha portat al clímax la darrera jornada del nou festival La Castanyada, que promou el Cabró Rock de Vic. Amb un espectacle ple de sentiment, emoció i disbauxa, la banda, a més, ha esvaït els dubtes que sobrevolen sobre el seu futur: "Avui no és l'últim concert", ha sentenciat Josep Montero sobre l'escenari. 'Sort de tu', 'Com el dia i la nit' o 'Com està el patí', del seu darrer treball, o 'Elefants', 'Sta guai' o 'Cara de cul' són alguns dels himnes que han ressonat a l'espai Can Guitet, que ha reunit 30.000 persones el cap de setmana. A més de concerts, en què també han brillat Suu o Ginestà, s'han programat activitats per reivindicar la cultura catalana, com sardanes, gegants, o castells.
Amb el recinte de La Castanyada del Cabró Rock ple de gom a gom, el concert d'Oques Grasses ha estat el més esperat pel públic aquest dissabte. Era el darrer de la seva gira 'Coda', que en llenguatge musical és allò que precedeix el final d'una peça i que ha servit per especular sobre l'hipotètic final de la banda.
El grup que lidera Josep Montero, però, ha calmat els seus fans: "Hi haurà un dia que serà l'últim concert, però la notícia guapa és que no és avui". Montero ha assegurat que quan sigui el moment serà la banda qui ho anunciï i ho celebri amb el seu públic.
De fet, durant el concert de La Castanyada, Oques Grasses ha repetit pràcticament el mateix repertori dels darrers concerts de la gira que ara s'acaba, amb temes de les diferents èpoques de la banda, establint una perfecta comunió amb el públic.
Abans del comiat de gira d'Oques Grasses, també ha tancat la seva gira Mama Dousha, que al final del xou, sempre esbojarrat, ha aprofitat per presentar 'Ha valgut la pena', el seu darrer senzill amb Nil Moliner, que també l'ha acompanyat sobre l'escenari.
Per la seva banda, la barcelonina Suu ha portat a l'escenari de Can Guitet de Montmeló la seva particular 'castanyada tropical', amb la presentació del seu darrer treball, 'Material sensible' No han faltat, però, himnes del seu treball anterior, com 'Eres un temazo' o 'Tant de bo'.
Ple d'energia, positivisme i també suspens ha estat farcit el concert de Ginestà, que s'ha hagut d'aturar durant deu minuts per un problema tècnic a l'escenari. Els germans Serrasolsas han avisat que preparen un 2026 ple de sorpreses, incloses un nou disc.
A banda de cançons, Ginestà també ha reivindicat sobre l'escenari el dret a l'habitatge, amb 'Un piset amb tu', o la llibertat de Palestina, amb 'Estimar-te com la terra'. I s'han acomiadat del públic amb 'De tot el món', un dels èxits més esperats del seu darrer disc, i un dels seus darrers senzills, 'Només viure'.
De matinada és el torn la mítica banda Buhos, que escalfa motors per a la seva girà del 20è aniversari l'any vinent; els valencians Auxili, i els maresmecs Dani6ix & Izzkid.
Diada de reivindicació cultural
Com indica el seu lema, La Castanyada ha nascut també amb l'objectiu de convertir-se en 'La gran diada de la cultura catalana'. Durant la jornada d'aquest dissabte, l'organització ha omplert les esperes entre concert i concert amb exhibicions de diferents colles del territori.
En un escenari secundari han aparegut la Cobla Contemporània, amb les seves populars versions de clàssics i la Colla Sardanista Riallera de Vic ha convidat el públic de La Castanyada a unir-se a la rotllana. Abans dels concerts més esperats de la nit també s'ha celebrat un petit aplec cultural a l'esplanada de Can Guitet.
La Colla Gegantera de Montmeló ha tret a ballar els seus gegants i també ha dansat el ball de Gitanes de Montmeló. La cirereta l'han posat els Castellers de Mollet, que han descarregat un tres de cinc amb l'agulla.
El retorn de Teràpia de Shock
Durant la jornada de divendres, el plat fort va ser el retorn de Teràpia de Shock, després de 10 anys de silenci. El grup garrotxí commemorava, però, dues efemèrides. A banda de ser el desè aniversari del seu comiat, es complien també els vint anys del seu naixement.
Els altres protagonistes de la jornada han estat Julieta, Els Pets, The Tyets, Mushka, Figa Flawas i la Fúmiga, qui fa poques setmanes va anunciar el seu comiat definitiu després de tretze anys, 500 concerts, dos discos d'or i més de 150 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify.
