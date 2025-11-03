El català Mario Armengol va lluitar contra Hitler
El Museu Nacional d'Art de Catalunya redescobreix la figura d'un humorista gràfic que va treballar pel govern anglès en la propaganda aliada a la Segona Guerra Mundial a l'exposició "Tinta contra Hitler"
Sara Soteras (ACN)
El Museu Nacional d’Art de Catalunya acull fins a l’11 de gener l’exposició ‘Tinta contra Hitler’, que descobreix Mario Armengol, l’únic artista català que va treballar massivament pels aliats durant la Segona Guerra Mundial. En declaracions a l’ACN, un dels comissaris, Arnau Gonzàlez, assegura que és el recull “més gran” d’originals de dibuix gràfic d’humor d’aquest període. L'altre comissari, Plàcid Garcia-Planas, descriu la mostra com un “gran còmic” inèdit. El MNAC ha configurat una altra exposició al seu voltant, ‘Espurnes de guerra’, amb una setantena de dibuixos com ara vinyetes i acudits publicats a les principals revistes catalanes de l’època de la Gran Guerra.
En col·laboració amb el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), el MNAC presenta a Barcelona una selecció de dibuixos d’Armengol, que va treballar per a la propaganda britànica i dels aliats durant aquest període. Del 1941 al 1945, el català va dibuixar unes 2.000 caricatures al servei del Ministeri d’Informació britànic, contra el Tercer Reich nazi i l’Eix.
L’exposició presenta una selecció dels originals conservats per l’autor i la família que, juntament amb algunes de les publicacions on apareixien caricatures com les de les comunitats belga o francesa exiliades a Londres, esdevé un dels majors fons sobre il·lustració de sàtira política del conflicte més terrible de la història a escala europea i mundial.
Reflexionar sobre l’humor
Garcia-Planas creu que l’exposició arriba “tard”, però en un moment “clau”. El periodista i comissari confessa que la mostra és capaç d’interpel·lar la societat en el context d’avui en dia, amb una selecció de peces amb un “humor molt català” i “sense límits” que ell creu que no es podrien publicar actualment.
Per la seva banda, Gonzàlez puntualitza que la col·lecció arriba “quan la realitat política europea i occidental i del món s'està decantant cap a posicions d'extrema dreta”. Així mateix, la mostra pretén reflexionar sobre els límits de l’humor.
Dibuixos del Museu Nacional
El MNAC també ha aportat una altra mostra en el mateix espai que es podrà visitar durant les mateixes dates: ‘Espurnes de la guerra 1914/1918’. Es tracta d’una setantena de dibuixos de la col·lecció del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional i mostra com les vinyetes i acudits publicats a les principals revistes catalanes de l’època de la Gran Guerra van servir per exorcitzar les pors i les incerteses generades per l’esclat d’un conflicte internacional.
La mostra treu a la llum obres de dibuixants catalans que, també a través de l’humor gràfic i la caricatura, van plasmar l’horror de la Primera Guerra Mundial.
‘Art, guerra i memòria’
Amb aquestes dues exposicions el MNAC obre el programa ‘Art, guerra i memòria’. Durant els pròxims mesos, dedicarà especial atenció a aquest tema, un dels seus eixos estructurals del museu des de la inauguració el 2021 de les sales dedicades a l’art de la Guerra Civil. Entre els mesos d’octubre de 2025 i fins al juny de 2026, el MNAC organitzarà activitats, exposicions, revisarà les seves col·leccions, presentarà noves incorporacions a les sales i organitzarà un congrés internacional dedicat a estudiar l’impacte de la guerra en la configuració dels museus.
