El Fòrum 10 aborda els reptes de la Intel·ligència Artificial
El cicle sobre comunicació que organitza Ràdio Puig-reig arriba a la 34a edició amb un cartell que inclou xerrades sobre el vincle entre periodisme i escriptura, els musicals escènics, els documentals i la intel·ligència artificial
Regió7
La intel·ligència artificial és un dels temes d’actualitat i el cicle de xerrades sobre comunicació Fòrum 10 de Puig-reig no n’és aliè. La 34a edició es posarà en marxa divendres amb el títol Del relat humà a la intel·ligència artificial, que convocarà al llarg del novembre noms rellevants com els de Sergi Cuenca, Abraham Orriols, Txell Feixas i Josep Lluís Micó, director de Regio7.
«L’edició d’aquest 2025 ens convida a mirar la comunicació des de perspectives diverses: la força emocional dels musicals, la veracitat del periodisme, el testimoniatge dels documentals i els reptes que ens planteja la intel·ligència artificial», apunta Josep Genescà, periodista, director de Ràdio Puig-reig i coordinador del Fòrum 10.
L’acte inaugural anirà a càrrec de la periodista Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aquest divendres 7 de novembre, a les 20 h a La Sala (plaça Nova) de Puig-reig, seu de totes les trobades, que seran obertes al públic. Posteriorment, parlaran de "Musicals i comunicació" Sergi Cuenca, fill de Puig-reig, director musical de "Mar i Cel" i "El Rey León"; i Daniel Anglès.
La segona cita serà "Periodisme i escriptura", el dissabte 15 (19 h) amb la participació dels periodistes de 3Cat Toni Cruanyes i el berguedà Abraham Orriols. El divendres 21 (20 h), els periodistes de 3cat David Bassa i Txell Feixas parlaran de Documentals. La darrera convocatòria tindrà lloc el divendres 28, a les 20 h, amb el tema "La IA: solució o entrebanc", amb Toni Esteve, president del Grup Lavinia, Josep Lluís Micó, director de Regió7, i Núria de José, consellera delegada de la XAL (La Xarxa). El secretari general de Comunicació de la Generalitat, Carles Escolà, clourà les jornades, que conduirà Genescà.
Les xerrades es podran seguir per Ràdio Puig-reig i radiopuig-reig.net i en diferit per TV Puig-reig i TV del Berguedà.
