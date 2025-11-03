Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament

Empresari i autor prolífic dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, va publicar el seu darrer llibre el 2019

Grifell va rebre la felicitació de l'alcalde a casa seva, al barri de Viladordis | Amant de la música, encara avui toca el piano amb destresa

Lluís Grifell rep la felicitació de l'alcalde pel seu centenari

Lluís Grifell rep la felicitació de l'alcalde pel seu centenari / AJM

Regio7

Manresa

Amant de la música, encara avui, als 100 anys, toca el piano amb destresa. Nascut el 4 d'octubre de 1925 a la plaça Gispert de Manresa, l'escriptor i empresari Lluís Grifell Pons va rebre, divendres, la felicitació de l'Ajuntament de Manresa pel seu centenari, a casa seva, al barri de Viladordis. Dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, Grifell ha publicat títols com els tres volums de Sants i mites de Catalunya (Raima), entre el 1993 i l'any 2000 o el darrer, El com i el perquè de la II Guerra Mundial, editat pel segell berguedà Edicions de l'Albí, el 2019.

Grifell, amb dos fills i quatre netes, es va criar entre les localitats de Moià i Manresa. A causa de problemes de salut, va interrompre els seus estudis primaris, però més endavant va combinar l'educació secundària amb el treball a La Favorita, la botiga familiar de queviures, especialitzant-se en la producció de sabó industrial durant la guerra. Tot i els contratemps, Grifell va mostrar interès per la literatura, intentant crear una comèdia musical i una novel·la, ambdues inacabades. Durant la postguerra, va estudiar comptabilitat i va seguir amb el negoci familiar fins que aquest va fer fallida, moment en què va treballar com a agent comercial i administrador comptable als Magatzems Tarragona. El 1974, juntament amb Jaume Montraveta, va fundar una empresa d'instal·lacions d'alumini, que va dirigir fins a la seva jubilació el 1999.

Empresari i escriptor prolífic

Amb gran passió pel patrimoni cultural de Catalunya, en els darrers anys com a empresari va reprendre la documentació i l'escriptura, publicant els tres volums de Sants i mites de Catalunya (1993-2000). De fet, la recerca sobre les tradicions llegendàries i les rondalles del país ha caracteritzat una part significativa de la seva obra, amb títols com Llegendes i veritats (amb la manresana Zenobita, 2011) i Contalles a la fresca (L'Albí, 2012). Quant a la investigació històrica, Grifell ha publicat obres com l'esmentada El com i el perquè de la Segona Guerra Mundial: doctrines i personatges (2019), i ha conreat la recuperació de la memòria local i col·lectiva en forma de records novel·lats amb Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya, 1930-1950 (Abadia Editors, 2009).

Tanmateix, és en la narrativa de viatges on l'autor ens revela la seva faceta més personal i íntima. El 1977, Grifell va viatjar amb la seva esposa i un grup de professors espanyols per l'antiga URSS, una experiència plena de vicissituds que va deixar escrita a Viatge al país del pèndol. L'URSS de 1977 (Zenobita, 2010). Del contrast entre les impressions dels seus viatges per terres d'Àsia i Amèrica sorgeix la seva darrera obra de viatges, Per terres d'Orient i d'Occident (1978 i 1980) [Autoeditat, 2014]. Una part important de la seva obra ha estat revisada i prologada pel lingüista Mn. Josep Ruaix i Vinyet. També ha escrit diversos articles per als butlletins de l'associació Amics de l'Art Romànic del Bages, centrats en tradicions, hagiografia i art.

Notícies relacionades i més

La felicitació institucional la hi va donar l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que va va visitar Grifell, envoltat dels seus familiars, per oferir-li, en nom del consistori, un ram de flors i un obsequi especial.

TEMES

