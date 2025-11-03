L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament
Empresari i autor prolífic dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, va publicar el seu darrer llibre el 2019
Grifell va rebre la felicitació de l'alcalde a casa seva, al barri de Viladordis | Amant de la música, encara avui toca el piano amb destresa
Regio7
Amant de la música, encara avui, als 100 anys, toca el piano amb destresa. Nascut el 4 d'octubre de 1925 a la plaça Gispert de Manresa, l'escriptor i empresari Lluís Grifell Pons va rebre, divendres, la felicitació de l'Ajuntament de Manresa pel seu centenari, a casa seva, al barri de Viladordis. Dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, Grifell ha publicat títols com els tres volums de Sants i mites de Catalunya (Raima), entre el 1993 i l'any 2000 o el darrer, El com i el perquè de la II Guerra Mundial, editat pel segell berguedà Edicions de l'Albí, el 2019.
Grifell, amb dos fills i quatre netes, es va criar entre les localitats de Moià i Manresa. A causa de problemes de salut, va interrompre els seus estudis primaris, però més endavant va combinar l'educació secundària amb el treball a La Favorita, la botiga familiar de queviures, especialitzant-se en la producció de sabó industrial durant la guerra. Tot i els contratemps, Grifell va mostrar interès per la literatura, intentant crear una comèdia musical i una novel·la, ambdues inacabades. Durant la postguerra, va estudiar comptabilitat i va seguir amb el negoci familiar fins que aquest va fer fallida, moment en què va treballar com a agent comercial i administrador comptable als Magatzems Tarragona. El 1974, juntament amb Jaume Montraveta, va fundar una empresa d'instal·lacions d'alumini, que va dirigir fins a la seva jubilació el 1999.
Empresari i escriptor prolífic
Amb gran passió pel patrimoni cultural de Catalunya, en els darrers anys com a empresari va reprendre la documentació i l'escriptura, publicant els tres volums de Sants i mites de Catalunya (1993-2000). De fet, la recerca sobre les tradicions llegendàries i les rondalles del país ha caracteritzat una part significativa de la seva obra, amb títols com Llegendes i veritats (amb la manresana Zenobita, 2011) i Contalles a la fresca (L'Albí, 2012). Quant a la investigació històrica, Grifell ha publicat obres com l'esmentada El com i el perquè de la Segona Guerra Mundial: doctrines i personatges (2019), i ha conreat la recuperació de la memòria local i col·lectiva en forma de records novel·lats amb Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya, 1930-1950 (Abadia Editors, 2009).
Tanmateix, és en la narrativa de viatges on l'autor ens revela la seva faceta més personal i íntima. El 1977, Grifell va viatjar amb la seva esposa i un grup de professors espanyols per l'antiga URSS, una experiència plena de vicissituds que va deixar escrita a Viatge al país del pèndol. L'URSS de 1977 (Zenobita, 2010). Del contrast entre les impressions dels seus viatges per terres d'Àsia i Amèrica sorgeix la seva darrera obra de viatges, Per terres d'Orient i d'Occident (1978 i 1980) [Autoeditat, 2014]. Una part important de la seva obra ha estat revisada i prologada pel lingüista Mn. Josep Ruaix i Vinyet. També ha escrit diversos articles per als butlletins de l'associació Amics de l'Art Romànic del Bages, centrats en tradicions, hagiografia i art.
La felicitació institucional la hi va donar l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que va va visitar Grifell, envoltat dels seus familiars, per oferir-li, en nom del consistori, un ram de flors i un obsequi especial.
