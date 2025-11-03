La nova gira de Sergio Dalma farà parada a Esparreguera el març del 2026
'Ritorno a Via Dalma' també passarà per les localitats catalanes de Barcelona, Cervera i Tarragona
ACN
L’artista Sergio Dalma recorrerà les principals ciutats de l’Estat amb un espectacle que revisitarà els grans èxits del seu projecte ‘Via Dalma’. A Catalunya, la nova gira del músic farà parada al Teatre la Passió d’Esparraguera el 21 de març del 2026. També passarà per Cervera, Tarragona i Barcelona el 30 de gener del 2027, on actuarà al Palau Sant Jordi. En total s’han programat més d’una vintena de dates incloent altres ciutats com Cervera, Tarragona, Salamanca, Pamplona, Palma de Mallorca, Granada o Tenerife, entre d’altres. Les entrades es posaran a la venda aquest dimecres 5 de novembre.
El tour arrencarà el 14 març del 2026 amb un primer concert a Sant Sebastià i celebrarà el final de gira al Movistar Arena de Madrid el 21 de febrer del 2027. En aquesta nova gira, Dalma presenta ‘Ritorno a Via Dalma’, l'àlbum número vint-i-tres de la seva extensa carrera. La veu de Sergio Dalma torna a Itàlia una vegada més, homenatjant la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya.
Han passat quinze anys des de la publicació de ‘Via Dalma’, l'àlbum amb què l’artista va interpretar en espanyol algunes de les grans cançons italianes del nostre temps. Aquell projecte va revolucionar el mercat musical nacional, superant les 300.000 còpies venudes a Espanya. En aquest projecte, Dalma reuneix amb energia i vitalisme diverses generacions d'autors italians, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils.
Prova d'aquest eclecticisme són els dos primers avenços que s'han publicat abans del llançament d'aquest àlbum: ‘Entre tú y mil mares’, cançó composta per Biagio Antonacci i publicada per Laura Pausini l'any 2000 i ‘Parole, Parole’, l'homenatge de Sergio Dalma a Mina, una de les artistes italianes fonamentals per entendre el gènere de la música lleugera.
