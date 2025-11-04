EXPOSICIÓ
El Casino de Manresa inaugura una mostra d'art contemporani sobre l'atzar
La Diputació, el Macba i l'Ajuntament porten al centre cultural del Passeig Pere III obres d'autors com Joan Ponç, Fina Miralles, Joan Brossa i el manresà Oriol Vilanova
Obres de Joan Ponç, Fina Miralles, Joan Brossa, Allan Sekula i el manresà Oriol Vilanova, entre altres, s'exposen a la sala gran del Centre Cultural el Casino en una mostra que s'estrenarà aquest divendres a Manresa com a punt de partida d'una itinerància que es perllongarà fins a inicis del 2028 després de passar per nou ciutats més de la província de Barcelona. Comissariada per Claudia Elias, l'exhibició "I, de sobte, l'atzar", que es podrà veure a la capital bagenca amb entrada lliure fins a l'11 de gener, reflexiona sobre els conceptes de destí, incertesa i casualitat a partir de peces del fons del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). La institució del Raval col·labora de nou amb la Diputació i el seu Programa d'Arts Visuals per apropar el seu fons a diferents ciutats del país amb la complicitat dels ajuntaments.
"El Macba em va donar carta blanca per tractar un tema transversal i va posar la seva col·lecció a la meva disposició", ha explicat aquest matí Elies en la presentació d'un projecte que mostra tretze obres d'art contemporani i que es veurà posteriorment a Martorell (Muxart, del 23 de gener al 29 de març del 2026), Terrassa, Ripollet, Badalona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vic, Granollers i Mataró. L'espai diàfan del Casino s'ha omplert aquest cop amb obres de formats diversos, des del poema-objecte en forma de paraigües de Joan Brossa que ocupa la part central de la sala fins a la sèrie fotogràfica sobre l'atzar de les bales que maten a la carretera de Sinaloa de la mexicana Teresa Margolles, la taula amb la documentació sobre l'acció clandestina de Luz Broto per retornar al Segre part del seu cabal prenent-lo al canal de Serós, la filmació de Joan Jonas que juga amb les formes creades espontàniament pel vent en una platja de Brooklyn i les 420 postals clavades magnèticament a la paret de fons que formen part del fons del Macba de l'obra d'Oriol Vilanova, l'artista manresà que representarà Espanya a la propera Biennal de Venècia.
"El tema de l'atzar sempre m'ha interessat", ha comentat Elies en conversa amb aquest diari: "funciona molt bé en els temps que corren i, sobretot, és un terme molt ampli, que em servia per travar les accepcions de destí, incertesa i casualitat". La responsable del projecte ha afegit que aquesta tríada de conceptes "ens poden portar des de la idea política al joc, de l'activisme a la part més juganera".
La inauguració de la mostra tindrà lloc el divendres 7 de novembre a les 19 h al Casino. La comissària, Claudia Elies, farà una visita comentada el dia 14 (18 h). El dijous 27, es durà a terme una conversa sobre màgia i alquímia a partir de l'obra de Joan Ponç, amb Caterina Almirall i Pilar Bonet. L'11 de desembre es durà a terme la conferència performativa "És escriptor si no és persona?", un projecte de Cosines Llunyanes.
