Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

EXPOSICIÓ

El Casino de Manresa inaugura una mostra d'art contemporani sobre l'atzar

La Diputació, el Macba i l'Ajuntament porten al centre cultural del Passeig Pere III obres d'autors com Joan Ponç, Fina Miralles, Joan Brossa i el manresà Oriol Vilanova

L'obra &quot;Ruixat de lletres&quot; de Joan Brossa ocupa una posició central a la sala d'exposicions del Casino

L'obra "Ruixat de lletres" de Joan Brossa ocupa una posició central a la sala d'exposicions del Casino / MIREIA ARSO

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Obres de Joan Ponç, Fina Miralles, Joan Brossa, Allan Sekula i el manresà Oriol Vilanova, entre altres, s'exposen a la sala gran del Centre Cultural el Casino en una mostra que s'estrenarà aquest divendres a Manresa com a punt de partida d'una itinerància que es perllongarà fins a inicis del 2028 després de passar per nou ciutats més de la província de Barcelona. Comissariada per Claudia Elias, l'exhibició "I, de sobte, l'atzar", que es podrà veure a la capital bagenca amb entrada lliure fins a l'11 de gener, reflexiona sobre els conceptes de destí, incertesa i casualitat a partir de peces del fons del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). La institució del Raval col·labora de nou amb la Diputació i el seu Programa d'Arts Visuals per apropar el seu fons a diferents ciutats del país amb la complicitat dels ajuntaments.

"El Macba em va donar carta blanca per tractar un tema transversal i va posar la seva col·lecció a la meva disposició", ha explicat aquest matí Elies en la presentació d'un projecte que mostra tretze obres d'art contemporani i que es veurà posteriorment a Martorell (Muxart, del 23 de gener al 29 de març del 2026), Terrassa, Ripollet, Badalona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vic, Granollers i Mataró. L'espai diàfan del Casino s'ha omplert aquest cop amb obres de formats diversos, des del poema-objecte en forma de paraigües de Joan Brossa que ocupa la part central de la sala fins a la sèrie fotogràfica sobre l'atzar de les bales que maten a la carretera de Sinaloa de la mexicana Teresa Margolles, la taula amb la documentació sobre l'acció clandestina de Luz Broto per retornar al Segre part del seu cabal prenent-lo al canal de Serós, la filmació de Joan Jonas que juga amb les formes creades espontàniament pel vent en una platja de Brooklyn i les 420 postals clavades magnèticament a la paret de fons que formen part del fons del Macba de l'obra d'Oriol Vilanova, l'artista manresà que representarà Espanya a la propera Biennal de Venècia.

"El tema de l'atzar sempre m'ha interessat", ha comentat Elies en conversa amb aquest diari: "funciona molt bé en els temps que corren i, sobretot, és un terme molt ampli, que em servia per travar les accepcions de destí, incertesa i casualitat". La responsable del projecte ha afegit que aquesta tríada de conceptes "ens poden portar des de la idea política al joc, de l'activisme a la part més juganera".

Notícies relacionades i més

La inauguració de la mostra tindrà lloc el divendres 7 de novembre a les 19 h al Casino. La comissària, Claudia Elies, farà una visita comentada el dia 14 (18 h). El dijous 27, es durà a terme una conversa sobre màgia i alquímia a partir de l'obra de Joan Ponç, amb Caterina Almirall i Pilar Bonet. L'11 de desembre es durà a terme la conferència performativa "És escriptor si no és persona?", un projecte de Cosines Llunyanes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
  2. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  3. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
  4. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  5. El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
  6. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  7. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  8. L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa

Gonzalo Bernardos es mulla i explica per què els joves no són capaços d'estalviar: "Als 80 i 90 ningú es plantejava agafar i gaudir del moment..."

Gonzalo Bernardos es mulla i explica per què els joves no són capaços d'estalviar: "Als 80 i 90 ningú es plantejava agafar i gaudir del moment..."

El nou carrer Guimerà de Manresa dona pistes de com quedarà

El nou carrer Guimerà de Manresa dona pistes de com quedarà

Els vianants ja poden trepitjar en alguns trams el nou paviment del Guimerà sense cotxes

Els vianants ja poden trepitjar en alguns trams el nou paviment del Guimerà sense cotxes

Artur Mas: «La relació amb Francesc Iglesias va ser molt intensa i molt franca»

Artur Mas: «La relació amb Francesc Iglesias va ser molt intensa i molt franca»

Un Goldoni minimalista a Fals

Un Goldoni minimalista a Fals

L’Ajuntament de Cardona activa 24.000 € en ajuts d’habitatge per a joves, gent gran i bonificacions de l’IBI

L’Ajuntament de Cardona activa 24.000 € en ajuts d’habitatge per a joves, gent gran i bonificacions de l’IBI

Manresa, capital de l'atzar

Manresa, capital de l'atzar

Més de 500 professionals debatran a Manresa com prevenir el suïcidi

Més de 500 professionals debatran a Manresa com prevenir el suïcidi
Tracking Pixel Contents