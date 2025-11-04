Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CRÍTICA / TEATRE

Un Goldoni minimalista a Fals

La companyia escènica El Centre de Llorenç del Penedès va fer una lluïda versió de "L'hostalera" de Goldoni en el concurs teatral

El Centre de Llorenç del Penedès va representar &quot;L'hostalera&quot; a Fals

El Centre de Llorenç del Penedès va representar "L'hostalera" a Fals / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Assumpta Pérez Treviño

Assumpta Pérez Treviño

Fals

El grup de teatre El Centre de Llorenç del Penedès va ser el tercer participant en el Concurs de teatre poble de Fals i, diumenge, va passar per l’escenari amb la seva versió de L’hostalera de Carlo Goldoni, sota la direcció de Llorenç Rafecas.

L’acció situa a l’espectador en un hostal de Florència el segle XVIII. La mestressa de l’hostal, Mirandolina, és una jove eixerida i espavilada que porta de corcoll als seus hostes de gènere masculí. Ella, simplement, per mantenir la bona fama i nom de l’hostal, atén amb cura i atenció, vetllant pel seu propi interès. Els altres, creuen que pel simple fet de pagar i afalagar a la mestressa amb regals, aconseguiran els seus favors. Mirandolina, però, s’adonarà que potser també s’ha extralimitat en les seves funcions i interessos i ha ferit Fabrizio, el seu promès, quan es posa entre cella i cella fer caure al Cavaller de Ripafrata, hoste de l’hostal i declarat "enemic de les dones".

El grup El Centre de Llorenç del Penedès va fer una aposta minimalista, emmarcant la història i només aportant els elements necessaris i absolutament imprescindibles per al desenvolupament de la peça. Els canvis entre actes varen ser àgils i es va primar el focus d’atenció en la importància del text. Cal esmentar, però, la cura en el disseny i tria del vestuari, certament tot un encert. El conjunt de la posada en escena va ser rigorosament formal i amb encert.

La propera cita del concurs serà el 13 de desembre amb el grup de teatre Totshicaben del Perelló, amb la peça La barca sense pescador. El muntatge tindrà una petita modificació en l’horari d’inici que serà les 18.30 h (mitja hora més tard de l’habitual).

TEMES

