El manresà Quim Roca estableix el primer rècord mundial en l’acord d’harmònica més llarg: 31 minuts amb 31 segons
L'harmonicista i terapeuta del so manresà fa aquesta marca utilitzant la tècnica de respiració circular i en el marc del Festival Mundial d'Harmònica
L'instrument, una Hohner Special 20 en tonalitat de SOL i signada per ell, s'exhibeix a partir d'ara al Museu Alemany de l'Harmònica i l'Acordió de Trossingen
31 minuts amb 31 segons. És la marca que va establir l’harmonicista i terapeuta del so manresà Quim Roca (1965) en el que és el primer rècord mundial en l’acord d’harmònica més llarg utilitzant la tècnica de respiració circular. «Va ser molt millor del que preveia. Encara he de baixar del núvol», explicava ahir a aquest diari.
Roca, expert a tocar l’harmònica només aspirant-la, va fer el rècord amb aquesta tècnica en el desè Festival Mundial d’Harmònica, que s’ha celebrat a la població alemanya de Trossingen. Arribarà a 30 minuts? Era el repte que promovia l’organització i l’objectiu del manresà era passar de la mitja hora. I ho va fer. Hauria pogut allargar l’acord (de RE) més minuts, però, explica, «vaig pensar que no calia; es tractava de fer el primer intent, establir un rècord i ara esperar que algú el superi», riu. La seva fita en la comunitat d’harmonicistes ha tingut molt ressò i el vídeo publicat a xarxes pels promotors del certamen, la casa Hohner -la fàbrica més famosa d’aquests instruments- ja superava les 10.000 visualitzacions.
El manresà estava molt «tranquil» quant a l’execució de la prova perquè, en condicions òptimes, assegura, pot estar-s’hi una hora. «Habitualment, la pràctica la fas a casa, en la teva intimitat. Aquí era en exposició pública, amb dos jutges, els espectadors i la gravació» d’un rècord que també es va poder seguir en streaming. No nega que abans de començar va patir «els nervis del directe» però que, passats els primers minuts, tot va anar rodat. El millor? La «comunió» que va establir amb la seixantena de persones que van assistir en directe a aquesta activitat paral·lela del festival i que es va celebrar en una de les sales del German Harmonica & Accordion Museum. «Pensava que vindrien a veure’m els quatre amics harmonicistes i la sala es va omplir amb artistes i directors de festival de tot el món. He rebut molts missatges, ha estat molt gratificant».
La respiració circular permet tocar notes sense interrupció en qualsevol instrument de vent, sigui bufant o aspirant; amb finalitats musicals però també com a eina d’acompanyament en meditacions. I aquesta part, la terapèutica, és la que més interessa a Roca. El manresà tenia clar que de la seva harmònica sortiria un so «greu», que convidés, a ell i al públic, a «estar tranquil». «La part més maca va ser veure que molta gent del públic entrava en aquest estat de relaxació i meditació que pot aportar l’harmònica, crec que no s’ho esperava. Musicalment, només és un acord, que variava una mica amb la respiració.. i ja està! I la sala estava plena, en silenci i respecte absolut. Els primers 10 minuts vaig tocar amb els ulls tancats i quan vaig mirar el cronòmetre ja era el minut 19. Vaig pensar: ‘això està fet’». I fins als aplaudiments i ovació final després dels 31 minuts amb 32 segons.
Però no només. L’harmònica que va utilitzar el manresà per fer el rècord (una Hohner Special 20, en tonalitat de SOL que li lliurava per a la prova l’organització) es pot veure a partir d’ara al museu de Trossingen, la capital mundial d’aquest instrument: «Quan vaig acabar la prova, el director de l’equipament em va demanar l’harmònica amb la meva signatura per exhibir-la com a record d’aquest primer rècord». I no vol superar-lo? «Jo, directament, no postularé, però si m’ho demanen d’algun altre festival, ho provaré encantat».
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals