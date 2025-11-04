PREMIS REGIÓ7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà la cloenda dels premis Regió7
Les entrades per anar a l'esdeveniment són completament gratuïtes i es poden reservar al web del teatre Kursaal
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, assistirà a l’acte de lliurament dels Premis Regió7 el pròxim dimarts 11 de novembre. L’esdeveniment, que suposa un reconeixement al talent, la cultura i la societat del territori, comptarà amb la presència del president Illa, qui serà l’encarregat de fer la clausura oficial. Les entrades per assistir a l'acte són completament gratuïtes i es poden aconseguir a través d'aquest enllaç.
Aquesta participació institucional d’alt nivell posa de manifest el compromís del Govern amb el suport al teixit cultural i social de la Catalunya central i del Bages, així com amb els valors de proximitat i reconeixement que promou l’acte. La cerimònia servirà per posar en relleu les figures, entitats i projectes que amb la seva trajectòria han contribuït al dinamisme i a la cohesió de la regió.
En aquesta edició es lliuraran vuit premis per a diverses categories: Jordi Ribas rebrà el guardó de Premi Ambaixador; Sara Figueras el de Ciència i Teclologia; Jordi Badia el de Comunicació; Teatre Mòbil el de Cultura; Bo de Debò el d'Empresa; Portal Attack s'endura el premi d'Esport; el CAE serà reconegut en la categoria d'Actius Socials i Aina López Pla serà guardonada amb el Premi Tendències
L’acte de lliurament tindrà lloc al teatre Kursaal de Manresa a les 7 del vespre, amb obertura de portes a 2/4 de 7 i reunirà representants del món cultural, empresarial, científic i social. Al llarg de la vetllada, es presentaran i premiaran tots guardonats i culminarà amb l’intervenció de Salvador Illa com a moment de cloenda.
