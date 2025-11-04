Rosalía llança per sorpresa «Relíquia», el segon tema de «Lux»
Es tracta d'una de les 18 cançons que integren el quart disc d'estudi de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, que veurà la llum aquest divendres 7 de novembre
Regió7
Per sorpresa. Rosalía ha publicat aquest dimarts 'Relíquia', un dels divuit temes que integren el seu quart disc 'Lux', que es publicarà el pròxim divendres, 7 de novembre. Després del llançament de 'Berghain', la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha compartit avui, sense previ avís i cap anunci a les xarxes socials, el segon tema del seu nou àlbum, que es pot escoltar a través d'Spotify.
La cançó compara l'amor de Rosalía amb una relíquia que sempre lliura a la gent. Un concepte que ja va compartir l'artista catalana al videoclip de 'Berghain', on duia al joier el seu cor -escenificat com una joia- perquè el reparés. En aquest nou tema, Rosalía comparteix les seves experiències més íntimes amb el seus seguidors en un viatge geogràfic on revela que va viure "un mal amor a Madrid", "va perdre un amic a Bangkok" i "el somriure al Regne Unit".
La cantant va publicar el primer avançament del nou treball, 'Berghain, amb Björk i Yves Tumor, el passat 27 d'octubre, tema que ja ha aconseguit més de dos milions de visualitzacions a YouTube i 23 milions de reproduccions a Spotify.
'Lux' ja està en prevenda i entre els detalls de l’edició en doble vinil transparent, amb pòster inclòs que inclou «tres cançons només disponibles en format físic», figuren també els noms dels artistes que han acompanyat Rosalía en aquesta nova aventura.
El disc ha sigut gravat amb l’Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i en la nòmina de col·laboradors hi figuren Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor.
