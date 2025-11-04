Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Swanson fa el salt a Barcelona

La companyia bagenca s'estarà a l'Aquitània Teatre del 7 al 23 de novembre amb l'obra "Glòria 27 o el mite de l'èxit"

Núria Gómez, en un passatge de l'obra &quot;Glòria 27 o el mite de l'èxit&quot;

Núria Gómez, en un passatge de l'obra "Glòria 27 o el mite de l'èxit" / MIREIA ARSO

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La companyia bagenca La Swanson farà estada aquest novembre a l'Aquitània Teatre de Barcelona amb el muntatge "Glòria 27 o el mite de l'èxit", que es va estrenar al setembre a Sallent. L'obra escrita per Climent Ribera, que també l'interpreta juntament amb Núria Gómez, està dirigida per Tàtels Pérez i figurarà en cartell a l'equipament de l'avinguda Sarrià des del 7 al 23 d'aquest mes.

L'espectacle, en català i amb una durada de 90 minuts, situa l'acció l'any 1994 i presenta la Clàudia, un ex-estudiant de teatre que no ha pogut reeixir en l'intent de ser actriu professional. I, tot i que pren la determinació de deixar-ho córrer, el dilema entre l'èxit i el fracàs la continua assetjant. D'altra banda, hi ha el Noel, que persegueix el somni i vol que la Clàudia també ho faci.

La protagonista marxa a l'estranger després d'haver de desistir del seu propòsit i acaba en un poble de comarques, a casa de la seva àvia. El dia del seu aniversari, fa un càsting. "Aquest és el punt de partida de la nostra història», va explicar Ribera a Regió7 abans de l'estrena: "és la història de la Clàudia, però podria ser qualsevol de nosaltres, o de les nostres amigues. Hi ha unes pinzellades de molta realitat".

TEMES

