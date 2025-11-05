Llibres
La comarca del Bages s'exhibeix en un llibre pensat per als forasters
El projecte editorial compartit entre la Cambra de Comerç de Manresa i Llibres Parcir és una obra molt visual pensada per donar a conèixer la comarca a persones de fora del territori
"Bages. Territori original", amb textos d'Antoni Daura i la majoria de fotografies de Marta Gombau, el presenta aquest dijous l'escriptor i periodista Genís Sinca a la seu de la Cambra
Bages. Territori original. En català, castellà i anglès. Aquest és el títol del projecte editorial compartit entre la Cambra de Comerç de Manresa i Llibres Parcir que posa sobre la taula, per primer cop, una obra eminentment visual pensada per donar a conèixer la comarca a persones de fora del territori. El llibre concebut com a regal per a visitants, clients internacionals de les empreses del Bages o, senzillament, particulars interessats pel territori, es presentarà aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la seu de la Cambra (Muralla del Carme, 17), a càrrec de l'escriptor i periodista Genís Sinca. El text el signa Antoni Daura, membre de la Cambra, president de l'UBIC i editor i llibreter de la Parcir, i la majoria de les fotografies són de la bagenca Marta Gombau.
El llibre neix per omplir un buit: "No teníem cap obra divulgativa i actualitzada que recollís el patrimoni artístic, natural, històric, festiu, gastronònic... de la comarca", explica Daura. De l'Observatori de Castelltallat, passant per Montserrat, de les caramelles de Súria a la Monacàlia de Navarcles i fins a l'horta de Manresa a la mongeta seca de Castellfollit del Boix. Un llibre, remarca, "que no té la intenció de ser exhaustiu sinó representatiu". Una proposta que va néixer ara fa un any i que s'ha convertit en un volum de tapa tova ("s'ha volgut expressament senzill i pràctic"), amb un acurat interior de paper setinat on predominen les imatges. Són 156 pàgines dividides en set capítols: Geografia; Patrimoni natural; Patrimoni històric i artístic; Economia i coneixement; Festes, fires i tradicions; Gastronomia i Lleure. És, com defineix Daura, "un resum molt visual del que és la comarca" amb gairebé 200 fotografies.
La presentació
Bages. Territori original
Text: Antoni Daura. Fotografies: Marta Gombau i altres fons
Llibres Parcir. 156 pàgines / 24 euros
Presentació: Dijous 6 de novembre, 19 h. Seu de la Cambra de Comerç de Manresa. Amb l'escriptor i periodista Genís Sinca
De Manresa, explica, n'hi ha hagut d'iniciatives similars, com la que va signar la periodista Anna Vilajosana amb Sentir Manresa, editat per Parcir el 2017 i de tapa dura; un altre concepte de llibre de "regal". Bages.Territori original té la voluntat de ser, apunta Daura, "un llibre de fons, de llarg recorregut que es pugui actualitzar si cal". De moment, s'ha fet un primer tiratge de 1.400 exemplars i, fins ara, "una trentena d'empreses i entitats de la comarca ja han respost favorablement. N'hi ha d'haver més, però tot just el presentem aquesta setmana".
La comarca del Bages
-1092,3 quilòmetres quadrats
-30 municipis
-184.000 habitants: el 2,28 % del total de Catalunya
-Capital: Manresa (80.000 habitants)
Amb un preu de 24 euros i al marge de les empreses, explica Daura, l'obra tindrà el seu espai a les prestatgeries de les llibreries: "És un llibre que qualsevol que viatja i va a fora es pot endur per regalar". Daura pensa en estudiants que fan intercanvis o famílies d'aquí que n'acullen. Perquè, remarca, l'obra no està concebuda amb la pretensió de descobrir res de nou, sinó per aportar una visió general "als forasters que visiten la comarca". És per això que el llibreter i editor posa l'accent en el fet que no es pot enquadrar en el concepte de guia turística sinó, més aviat, com a "àlbum de fotos comentades que ofereix una panoràmica del nostre patrimoni en el sentit més ample". Les fotografies de Marta Gombau estan fetes expressament per a aquesta obra. Però, també n'hi ha d'altres fons perquè "per la casuística del tema en concret, la Marta Gombau no les va poder fer". Per exemple, algunes d'esports provenen de l'arxiu d'aquest diari (Oscar Bayona i Jordi Biel). També, de l'Ajuntament de Manresa, de la mateixa Cambra, del fons del Consell Comarcal del Bages del Club Atlètic Manresa, d'Eurecat, d'ICL, del Museu de Manresa o de Quim Alberch.
El llibre pot oferir descobertes per als mateixos bagencs? "No és tant la intenció, però segurament algú descobrirà, per exemple, l'antiga fàbrica dels Carbons Elèctrics, a Boades, a Castellgalí o alguna festa arrelada a algun municipi", apunta. El llibre es tanca amb un mapa que localitza la comarca en el mapa de Catalunya, Espanya i Europa i situa els diferents espais d'interès de cada municipi. Bibliografia i un apartat de webs tanquen una obra que, segons Daura, deixa clar que "malgrat aquesta manca d'autoestima que de vegades sembla que tenim, crec que els bagencs podem sentir-nos satisfets del territori on vivim".
