Llançament (in)esperat
Filtrat el nou disc de Rosalía, ‘Lux’, que es publica aquest divendres
El nou àlbum de la cantant de Sant Esteve Sesrovires circula per les xarxes socials
El Periódico
«Reenviat moltes vegades». Al costat d’aquest missatge que pot ser que vostè hagi rebut, un àudio molt esperat. O, concretament, 18, el nombre de cançons que té ‘Lux’, el nou disc de Rosalía, i que des d’aquest matí circula sense parar per WhatsApp. Com pólvora en mans de piròmans. Seguidors ansiosos de veure la llum després de la gran expectació generada per la mateixa campanya de llançament de l’àlbum.
Allà teniu, segurament al vostre Whatsapp, ‘Sexo, violencia y llantas’; ‘Reliquia’, ‘single’ fugaç que va estar a les plataformes de ‘streaming’ ahir durant una mica menys d’una hora, ‘Divinize’; ‘Porcelana’; ‘Mio Cristo’; ‘Berghain’; ‘La Perla’; ‘Mundo nuevo’; ‘De madrugá’; ‘Dios es un stalker’; ‘La yugular’; ‘Focu ’ranni’, una de les tres peces que es podran escoltar exclusivament en format físic: ‘Sauvignon blanc’; ‘Jeanne’, la segona exclusiva; ‘Novia robot’; la tercera; ‘La rumba del perdón’; ‘Memória’, i ‘Magnolias’.
Per ara, es desconeix l’origen de la filtració, tampoc hi ha cap declaració de l’artista o de la seva companyia sobre això. Fins al moment, el pla de llançament de ‘Lux’ continua igual: el 7 de novembre veurà la llum de manera oficial per a tothom.
La filtració no és l’únic contratemps que ha tingut l’artista catalana en la seva estratègia de promoció del seu nou i molt esperat disc, ‘Lux’. En una de les seves primeres accions, la revelació de la portada a la plaça Callao a Madrid, la imatge es va poder veure abans a Times Square, un avançament que va provocar-li sorpresa i enuig, tal com es va poder veure en el directe d’Instagram que va fer la cantant. I ahir dimarts va tornar a passar: es va filtrar la cançó ‘Reliquia’, el llançament de la qual estava previst per a aquest dimarts, i la cançó va estar disponible a Spotify durant 50 minuts abans que fos retirada de nou.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment