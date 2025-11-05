L'escena emergent s'instal·la al Teatre de l’Aurora i a La Casa del Teatre Nu
Les dues sales anoienques participen en la programació Estrena’t al Territori, amb la voluntat de donar suport a grups novells
El cicle es dirigeix a tots els públics, amb varietat de gèneres i llenguatges teatrals i es farà del 13 al 16 de novembre
Nascut de la necessitat descentralitzadora de la producció teatral, el Teatre de l’Aurora, a Igualada i La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous, acolliran aquesta nova temporada quatre produccions de companyies emergents, corresponents a la convocatòria d’enguany d'Estrena’t al Territori, un projecte que arriba a la tercera edició amb la voluntat de donar suport a companyies novelles per a la producció i gira de dramatúrgies pròpies. Els cinc espectales guanyadors de la convocatòria teatral -dels 80 projectes presentats a la convocatòria- es podran veure, a més dels teatres anoiencs, en tres sales que formen part del projecte: La Mercantil (Balaguer), Sala La Planeta (Girona) i la Sala Trono (Tarragona). En total, cinc sales privades de fora de Barcelona.
Les obres són aquestes: Hora Bruixa, de la companyia Application Rejected, que ha iniciat residència al Teatre de l'Aurora; Un paradís a la frontera, de Produccions del Carrer Masini; Lo de Jaume I, de la companyia Al Cel Cia; Nosaltres, Mortals, de la Companyia La Desesperada i la proposta de públic famliar, Che fai tu, Luna, in ciel, de la Cia Petit Vermell, que ha fet la residència a La Casa del Teatre Nu. Estrena't és una iniciativa de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) que forma part de les 23 iniciatives incloses en el I Pla d’impuls del teatre de Catalunya 2023-2026 promogut per la Generalitat. Totes les representacions es faran del 13 al 16 de novembre.
Cia Application Rejected
La companyia Application Rejected, que ha iniciat residència al Teatre de l’Aurora, presentarà l’obra Hora Bruixa, una història que agafa com a punt de partida les tres bruixes de Macbeth per aportar una perspectiva feminista a diversos personatges de l’obra clàssica de Shakespeare. Les bruixes, però, tenen una peculiaritat: pertanyen a una banda de punk i conviden al públic al seu concert inaugural. La peça combina música en directe, imatges i teatre de titelles.
Produccions del Carrer Masini
Un paradís a la frontera. Aquest monòleg contemporani de Produccions del Carrer Masini explica la vida d’una prostituta que fuig del macroprostíbul Paradise de La Jonquera després que hagi estat desallotjat, creant un text que dona espai a la paraula per convertir-la en una arma de resistència contra l’opressió. Del dramaturg gironí Àlex Castro.
Al Cel Sia
Lo de Jaume I. A partir d’un text de Pitarra, la companyia Al Cel Cia, que fa residència a la Sala Trono de Tarragona, presenta una sàtira provocadora sobre la política catalana actual, amb molt d’humor i surrealisme. La nova presidenta de la Generalitat, Lídia Obiols, té un propòsit: tornar a recuperar les institucions que li van ser manllevades a Catalunya i tornar a revifar la catalanitat. I ho farà a través d’un mètode ben curiós.
Companyia La Desesperada
A la Sala La Mercantil, farà la seva residència la Companyia La Desesperada amb Nosaltres, Mortals, una obra de teatre documental que fa un recorregut per la història de les presons de dones i de les dones empresonades, especialment a l’Estat espanyol, a través de testimonis reals, escenes inspirades en fets històrics i documents d’arxiu.
Cia Petit Vermell
Che fai tu, Luna, in ciel. El cicle també oferirà una proposta per al públic familiar, un espectacle de titelles i teatre d’objectes per a més de 4 anys, on un globus protagonista transporta grans i petits al complex món de la imaginació. Quantes vegades us heu quedat somniant com seria arribar fins a la lluna? Quin gust té? Quantes coses meravelloses s'hi poden trobar? La companyia fa residència a La Casa del Teatre Nu.
Teatre de l'Aurora
Les representacions es faran del 13 al 16 de novembre. L’espectacle Hora bruixa tindrà lloc el 13 de novembre a les 20 h, mentre que Un paradís a la frontera es representarà el 14 de novembre a les 20 h i, Lo de Jaume I el 15 de novembre a les 20 h. Totes tres funcions tindran un cost de 14 €. Che fai tu, Luna, in ciel farà diversos passes el 16 de novembre a les 16.30 h, 17.15 h, 18 h i 18.45 h per 10 €. Per a més informació, teatreaurora.cat
La Casa del Teatre Nu
Les representacions es faran del 13 al 16 de novembre. Che fai tu, Luna, in ciel, el 13 de novembre, es podrà veure a les 16.15 h, 17 h, 17.45 h i 18.30 h. Les funcions tindran un cost de 7 €. Lo de Jaume I el 14 de novembre a les 20 h; Hora Bruixa, el dissabte 15, a les 20 h i Nosaltres, Mortals, el diumenge 16 de novembre, a les 18 h. Aquestes tres últimes hores, a 14 €. Per a més informació i descomptes, teatrenu.com
