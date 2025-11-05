Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
El dibuixant va tornar a la seva ciutat a principis de segle i és l'autor d'unes aquarel·les dels paisatges urbans molt ben valorades
L'artista manresà Ferran Costa ha mort aquest dimecres al matí a l'edat de 71 anys. Fill i nebot de dibuixants, va néixer el 3 d'agost del 1954 a Manresa i amb catorze anys es va traslladar a Premià amb la família. El 2002 va tornar a la capital bagenca, on era una figura coneguda i reconeguda en el món cultural i artístic.
En una entrevista publicada el passat mes de febrer a Regió7, Costa va explicar que "sempre havia trobat a faltar Manresa, i mai no vaig deixar de tornar com a mínim un cop al mes per veure la família que havia quedat aquí i els amics. I tenia clavada al cap la idea de dibuixar l’edifici del col·legi Pare Algué. Vaig fer uns quants intents, i el 1993 vaig trobar una manera que em va semblar que m’havia quedat bé. I ho vaig anar repetint amb altres llocs, però només per a mi. Quan em vaig jubilar vaig decidir tornar definitivament i llavors sí que ja vaig decidir dedicar-m’hi".
Des del retorn a la seva ciutat natal, Costa va fer una quinzena d’aquarel·les a partir de fotografies dels anys seixanta que venia reproduïdes en làmines. "Pinto la Manresa dels anys 60 perquè és la Manresa que jo he viscut, i és la que em surt de dins. Ho pinto una mica per tornar-ho a viure, i penso que si a mi em fa ressonar alguna cosa a dins, a molta altra gent també li passarà".
(EN BREU, AMPLIACIÓ)
