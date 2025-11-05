Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena sol·licita la suspensió urgent de l’esdeveniment per si les vibracions afecten la conservació
EFE
Osca
L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena ha demanat a la jutgessa que suspengui amb caràcter urgent el concert que Rosalía té previst oferir aquesta dijous a la tarda a la Sala Oval del MNAC per presentar el seu nou disc, Lux, amb la finalitat d’evitar que les vibracions danyin les pintures murals de Sixena, situades en una sala propera.
Segons explica, “les enormes vibracions que produeixen els potents equips de so podrien malmetre les pintures murals de Sixena, que es troben molt a prop d’aquesta sala”, motiu pel qual insta que es prohibeixi amb caràcter urgent la celebració d’aquest concert mentre la sentència no estigui “totalment executada”.
