Crònica de la presentació de Lux a Barcelona: L’advocat de Sixena, el taxi de Belén Esteban i l’alarma de Protecció Civil
Ignasi Fortuny
Primer moviment. Si havies sigut convidat a la presentació de Lux a Barcelona el més important era callar. Ni se t’acudeixi dir on és, insistien. Ningú ho va fer, però tampoc ningú comptava amb l’aparició, en aquest cas bastant marciana, d’un advocat, el de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, que a través del jutjat d’Osca va intentar que es parés la listening party que se celebrava ahir a la nit al MNAC perquè les pintures murals no es veiessin afectades per la vibració de la música. I, ¡pum!, el secret va explotar i la petició es va esfumar.
Segon moviment. Un taxi no troba la festa ja no tan secreta de Rosalía a Barcelona. ¿No ha vist el que ha dit l’advocat de Sixena? Al cotxe ni més ni menys que Belén Esteban, reina també del mainstream intentant que els periodistes l’orientin i diguin per on ha d’entrar. Va entrar Belén, realment la diva més terrenal, i es va emocionar. Al final de l’escolta es va acostar a la premsa i es va obrir: "Amb algunes cançons he plorat".
Tercer moviment. La megafonia ho va advertir: van sonar les alarmes de Protecció Civil per les pluges abans de les 22.00 hores. I, efectivament, el cel que presentava Rosalía es va obrir per complet. Una tempesta de xiulets d’aquests tan aguts que un només sent en aquests casos o quan va a aquestes revisions mèdiques per renovar algun carnet que venen tant de gust La gent es va afanyar, però la foscor va ser breument interrompuda per les pantalles dels telèfons, les càmeres dels quals van ser tapades amb un adhesiu perquè no es difonguessin imatges d’aquesta gran missa de Rosalía al MNAC.
