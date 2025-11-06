Els Premis Zoom d'Igualada distingiran Helena Garcia Melero i Ramon Pellicer
La gala del certamen igualadí se celebrarà el 22 de novembre al Teatre Municipal de l'Ateneu, presentat per Danae Boronat i amb la participació de David Fernández
Els periodistes Helena Garcia Melero i Ramon Pellicer rebran els Premis Zoom per la seva trajectòria en el món de la comunicació i l'audiovisual, una distinció que recolliran el dissabte 22 de novembre (21 h) durant la gala que tindrà lloc al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada. El certamen de la capital de l'Anoia reconeix cada any la carrera de dues personalitats del sector i enguany la distinció recaurà en dues de les figures més populars de la televisió catalana. La cerimònia serà presentada per Danae Boronat i comptarà amb la participació del còmic David Fernández.
Helena Garcia Melero (Barcelona, 1968), llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, i en Ciències de la Informació per l'Autònoma (UAB), va començar la seva carrera a Televisió de Catalunya a 24 anys. "Des d’aleshores, ha consolidat una trajectòria marcada pel talent comunicatiu, la proximitat i la capacitat d’adaptar-se a formats i registres molt diversos", afirmen els organitzadors del Zoom.
Melero va estar al capdavant del Telenotícies Vespre, i va conduir el programa "Taula reservada" a Ràdio Estel i Ràdio Barcelona. El 2004 es va incorporar a "Els Matins" de TV3, que va presentar amb Josep Cuní, Ariadna Oltra i Lídia Heredia. El 2008, va formar part del programa "Hora Q", i el 2015 va assumir el programa "Divendres", amb Espartac Peran. Des del 2018, presenta el magazine d'actualitat "Tot es mou". La periodista també ha estat vinculada a El Periòdico de Catalunya i és professora de Periodisme a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat Internacional de Catalunya.
Ramon Pellicer (Barcelona, 1960) "ha estat durant dècades un dels rostres més coneguts dels telenotícies d’aquest país". El periodista ha estat al capdavant del "Telenotícies Vespre" de 3Cat, tant en l'edició setmanal com en la de cap de setmana, el "Telenotícies Migdia" i el "Telediario" de RTVE. Des dels inicis a Ràdio Barcelona, passant per Catalunya Ràdio i RAC1, fins a ser presentador d’informatius, Pellicer ha format part de programes de reportatges i actualitat, com "Entre línies", "Actual", "Testigo Directo" i "Panorama d’Actualitat", i també de magazins com "Bon dia Catalunya" i "La Marató". Així mateix, ha conduït espais de debat com "Domini Públic" i d’entrevistes com "L’entrevista del diumenge".
A més, Pellicer ha estat professor de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona i docent al Centre Universitari Francisco de Vitòria, a Madrid. Actualment, és membre del Consell Assessor Universitari de la Universitat Internacional de Catalunya, on també ha estat professor. D'aquí a unes setmanes, Pellicer presentarà novament La Marató i serà el presentador del programa "(S)Avis" que estrenarà 3Cat aquesta mateixa temporada.
Durant la Gala de lliurament dels Premis Zoom, la direcció lliurarà els Premis d'Honor, els Premis Zoom 2025 de la Secció Oficial (Millor Format de Ficció, Millor Format d’Entreteniment, Millor Format Cultural, Millor Format Informatiu, Millor Format Esportiu i Millor Format Infantil o Juvenil) , i es donaran a conèixer el guanyador del Premi D.O. Catalunya i el del Showcase Short Forms, organitzats conjuntament amb el festival Serializados i EVA.
