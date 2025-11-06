Rosalía, silenci litúrgic en l’estrena de ‘Lux’ al MNAC
La cantant va comparèixer a l’escenari durant l’audició integral de l’àlbum a Barcelona, sense dir una paraula, davant un públic integrat per 900 persones, entre ells col·legues de professió com Estopa, Sílvia Pérez Cruz i Amaia
Jordi Bianciotto
Telons blancs decorant la sala oval del MNAC, un escenari de teles i gases, i la protagonista de la vetllada, Rosalía, amb la seva coroneta de santedat, discretament reclinada sobre elles i seguint les inflexions rítmiques i dramàtiques de cada una de les cançons de Lux. Aquest va ser, ahir, el paisatge d’una profitosa hora de les nostres vides, atents a aquest repertori de cançons que apunta a desafiament, material destinat a tensar les costures del patró pop.
Això de Rosalía ja és un fet global i el llançament de Lux (àlbum que estarà oficialment entre nosaltres demà) va tenir com a preescalfament una sèrie de festes que van arrencar la setmana passada a Ciutat de Mèxic i a Nova York, camí d’unes 18 ciutats més de l’orbe (de Buenos Aires a Tòquio), que van acollir simultàniament els mateixos esdeveniments ahir. El de Barcelona va ser el més gran de tots aquests listening events amb 900 assistents que van accedir via invitació. Tot i que Lux suggereixi una condició espiritual de Rosalía, ella no va poder personar-se a tots els llocs alhora, i Barcelona va ser la ciutat beneïda amb la seva presència.
‘Performance’
Tractant-se d’un altre tipus de disc i de proposta musical, podríem parlar, efectivament, de festa, però no va ser tant això com una serena audició musical, amb el seu punt de performance críptica, durant la qual el públic va mantenir bastant a ratlla les seves expansions emocionals. Audiència entre la qual van figurar l’alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, així com nombroses figures del món de la música, com David i Jose Muñoz (Estopa), Sílvia Perez Cruz, Amaia Romero, Ralphie Choo, Rodrigo Cuevas, Kiki Morente, Guitarricadelafuente, Julieta, Álvaro Soler, Lucas Bun i Samantha Hudson, i d’altres àmbits, cas de Rossy de Palma, Alexia Putellas, Ona Carbonell, Jordi Évole, Berto Romero, Carmen Machi, Paco León, Judit Mascó i Lola Lolita.
Vibracions serioses i atentes al llarg del recorregut a les 18 cançons de l’àlbum complet, mentre el teló de fons projectava les lletres de les cançons en la seva versió en castellà, traduint així, quan corresponia, els textos a les altres 12 llengües a les quals canta Rosalía (des de la materna, el català, fins a l’àrab, l’ucraïnès i el sànscrit). Els primers aplaudiments van trigar a manifestar-se: va ser en el clímax de Mio Cristo, quan la seva veu va arribar a tons aguts amb què potser podria trencar una copa de vidre. Va tornar l’ovació, amb èmfasi, a La perla, aquest vals devastador, ple de mala llet i de graciosos retrets cap a cert ex, presumiblement un famoset egocèntric. No parlar d’ell com una icona, diu Rosalía a la cançó, és incórrer en una imperdonable «narrativa reduccionista».
El tracklist va anar avançant, alternant les marors simfòniques i les interferències electròniques, els cors celestials i les preses a terra de la guitarra, el piano, les palmes flamenques. Tot això és Lux i molts matisos, capes i claus per desxifrar amb calma, o simplement disfrutar. I Rosalía continuava allà, plantificada a l’escenari, repenjada, canviant de postura, asseient-se a l a vora, ajaient-se per complet. Devia pensar en els milions d’hores invertides en cada compàs, o potser mirant de tocar Déu amb la punta dels dits?
Aquest és el seu primer disc fet sense por del fracàs, ha dit ella, i només amb aquesta actitud és possible afrontar un pas com aquest, un àlbum tan arriscat (per al mainstream però també fora d’aquest), i un esdeveniment tan sobri com el d’ahir al MNAC. Una audició pura de l’àlbum de la qual Rosalía va entrar i va sortir sense dir una paraula (en públic). Sí que les va dir, a aquest diari, David Muñoz, visiblement impressionat: «Aclaparador! Experiència religiosa!». I Pino Sagliocco, president de Live Nation España, que veu en Lux propietats per «conservar el fandom més juvenil i ampliar públic a la franja adulta». I la gira, que organitzarà la seva promotora? «No seran concerts amb el nou disc sencer, sinó amb una mica de tot», va avançar. Amb orquestra? «No ho sé ni jo, és ella qui ho porta. Ben aviat hi haurà notícies».
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»