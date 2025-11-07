PREMIS REGIÓ7
Aina López Pla exporta el saxo i el seu talent a Nova York
La jove manresana viu i estudia a la ciutat dels gratacels gràcies a la beca que va rebre del Berklee College of Music per continuar millorant la seva formació com a intèrpret
Abans de volar a Nova York, l’Aina López Pla (Manresa, 2002) va passar per la redacció de Regió7 per parlar de la nova etapa vital que s’obria gràcies a la concessió d’una beca per estudiar a la ciutat coneguda com The Big Apple. La jove i talentosa saxofonista va explicar els seus projectes, somnis i anhels i va regalar els periodistes presents una breu interpretació que va exhibir els motius pels quals es va fer mereixedora de la distinció del Berklee College of Music. Avui, l’Aina rebrà el Premi Tendències en reconeixement del seu present i, sobretot, el futur que té al seu davant.
«El reconeixeria amb els ulls tancats». Amb aquesta frase començava l’article del passat mes d’agost en el qual des de Regió7 la manresana explicava la seva trajectòria i els nous horitzons que tenia al davant. Un símptoma del segell personal que ja ha captivat professors, espectadors i, fa uns mesos, els responsables de la beca que l’ha portat a la ciutat dels gratacels.
L’Aina López Pla es va iniciar en el camp de la formació musical al Conservatori Municipal de Manresa, on va penetrar en el món del jazz i, alhora, va descobrir la passió per cantar. Quan tenia 12 anys va assistir per primera vegada als Tallers Musicals d’Avinyó en condició d’alumne; nou anys després es va integrar al professorat i l’equip creatiu del projecte.
La carrera com a saxo jazz la va començar López a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i, paral·lelament als estudis superiors, va combinar la seva formació a Cromàtic, centre educatiu del saxofonista Llibert Fortuny. Més enllà de les aules, Aina López puja als escenaris amb Hip Horns Brass Collective, amb qui ha enregistrat el seu últim disc, i Las Migas, en el format més extens del grup.
Així mateix, la manresana ha col·laborat amb grups com Stay Homas i Extraño Weys i ha pres part en projectes com la primera producció de l’Orquestra Sònica, La Suite de Lucía i OSMOSI, entre d’altres.
Tota aquesta activitat es complementa amb el projecte personal Aina&Eric, un duet que combina el jazz, el pop i el gòspel. En el currículum de la jove proposta hi figuren les actuacions a les festes de la Mercè de Barcelona i el Mercat de la Música Viva de Vic.
