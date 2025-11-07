Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Buresa acull l'enregistrament del pòdcast Tríptic Dadà

L'edifici modernista és l'escenari de la nova iniciativa cultural de la Llibreria Papasseit i la Discogràfica Plas Plas, patrocinada per Assegurances Santasusana

Joana Pol, Pere Bestard, Anna Roca i Miquel Sanchis, d'esquerra a dreta

Joana Pol, Pere Bestard, Anna Roca i Miquel Sanchis, d'esquerra a dreta / OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Es pot parlar del son i la vigília amb una mirada cultural? La resposta és sí. I ho demostraran la Marta Meneu i l'Ania Posada en el nou projecte de la Llibreria Papasseit i la discogràfica Plas Plas de Manresa (Joana Pol i Pere Bestard): un pòdcast que en la primera temporada tindrà 10 episodis d'uns 20 minuts cadascun i que s'enregistrarà al primer pis de la Buresa, emblemàtic edifici modernista de la capital bagenca.

El projecte que porta per títol Tríptic Dadà va intentar ser una realitat a través d'un micromecenatge de 2.000 euros que no va reeixir. Però l'empenta dels impulsors va buscar noves vies i van trobar el patrocini d'Assegurances Santasusana, empresa amb seu a la planta noble de la casa de la plaça Fius i Palà.

"A la llibreria hem fet moltes activitats, però va arribar un punt que vam decidir de fer-ne menys i pensar-les més", explica Anna Roca, responsable de la Papasseit juntament amb Miquel Sanchis, i afegeix que "ara ja hi ha molts llocs a Manresa on es fan presentacions literàries". El fruit de la reflexió és un pòdcast que conduiran les comunicadores Ania Posada (@aniaposada) i Marta Meneu (@laprestatgeria).

Els deu episodis de la primera temporada de Tríptic Dadà s'estructuren, com diu el nom, en tríptics: avui dissabte, a les 18 h, a la Buresa, s'enregistrarà el primer tercet, és a dir, els tres primers programes, i per assistir-hi cal reservar entrada a la pàgina web entradium.com (l'aforament està limitat a 25 persones). Aquesta seqüència inicial porta per títol "Son, vigília i hipernormalitat".

Tal com explica Roca, "en el primer pòdcast de la sèrie de tres es farà una aproximació cultural als conceptes proposats, amb referències cinematogràfiques, context, ...; aleshores, el segon serà de prescripció literària, amb autors i llibres que hagin tractat el tema en qüestió; i el darrer llibre farà de transició per introduir el tercer programa, que apuntarà un tema que serà un nexe d'unió dels dos conceptes inicials, i en el qual hi participarà un especialista, en aquest primer cas el realitzador audiovisual Albert Lloreta".

Aquesta estructura es repetirà el 22 de novembre, amb el títol "Èxit, fracàs i profilaxi" i Gabriel Ventura de convidat en el tercer programa. El tercer tríptic s'enregistrarà el 13 de desembre, amb el lema "Afectes, conflictes i posthumanisme", i Alba Lafarga de tertuliana. El desè serà un recull dels millors moments. L'emissió tindrà lloc cada dimecres a partir del 26 de novembre i fins al 28 de gener, i es podrà escoltar en les diverses plataformes digitals.

