Rosalía publica oficialment 'Lux', un àlbum espiritual, simfònic, arriscat i introspectiu
La compositora canta de nou en català a la cançó 'Divinize'
Pere Francesch (ACN)
Rosalía torna a fer un acte de metamorfosi al seu nou disc 'Lux' (Columbia Records), que ha vist la llum oficialment aquest divendres després que es filtrés a les xarxes aquest dimecres. Allunyada dels 'hits' i el mainstream, la cantant de Sant Esteve Sesrovires abraça l'espiritualitat i fusiona el pop i la música clàssica en un àlbum simfònic, operístic, amb tocs de flamenc, introspectiu i en moments minimalista en el què la cantant deixa enrere la música urbana i l'etapa de les motomamis. Rosalía canta en 13 idiomes en el seu quart àlbum i torna a fer-ho en català en una part de la cançó 'Divinize'. Entre les col·laboracions del disc, hi ha Silvia Pérez Cruz i l'Escolania de Montserrat.
Rosalía ha complert la seva paraula quan va assegurar que 'Lux' era el disc més diferent de la seva trajectòria. Aquest és un àlbum de pop experimental i conceptual, desprès dels hits i el mainstream, que convida a ser escoltat d'inici a final, amb una Rosalía capaç de portar el timbre de veu a límits fins ara mai transitats per ella com a 'Mio Cristo'. La compositora s'ha mostrat convençuda que la seva música és pop. "És només una altra manera de fer-lo", va expressar.
Amb 'Berghain', Rosalía va posar les cartes sobre la taula de quines eren les seves intencions amb 'Lux' i va deixar clares les sonoritats i les temàtiques del nou treball, que caminen entre la introspecció, la intimitat, la mística, les reminiscències pop, electròniques, simfòniques i operístiques, però també té una part molt minimalista amb melodies centrades en la seva veu i unes notes de piano. Rosalía també torna en algunes parts del disc a les sonoritats més flamenques, però lluny d''El mal querer' i s'atreveix amb una rumba a 'La rumba del perdón', al costat de Sílvia Pérez Cruz i Estrella Morente.
Espiritualitat
La cantant de Sant Esteve Sesrovires va dir a 'The New York Times' que no amagava el desig que ha tingut "sempre" de veure com podia apropar-se a Déu i sembla que 'Lux' vagi encaminat en aquesta indagació cap a la divinitat. "Com puc estar més a prop de Déu? Aquest sentiment espiritual sempre ha estat allí, només que no l'havia racionalitzat ni intel·lectualitzat", va reflexionar.
La religiositat, l'espiritualitat o Déu apareixen no només en la imatge de portada, sinó en gran part de les lletres de les cançons del treball, que com va dir està inspirat en dones santes i en el misticisme femení. 'Mi Cristo llora diamantes (...) Te llevo conmigo siempre, siempre', canta a 'Mio Cristo' o 'Me pongo guapa para Dios (...) Solo guapa para mi Dios', diu a 'Novia robot', un tema exclusiu en format físic. "L'única manera de salvar-nos és a través de la intervenció divina", canta Björk a 'Berghain' en una frase que sembla impregnar la majoria de les cançons de 'Lux'.
Rosalía ja no parla de temes com l'èxit, la fama, les motomamis o el molt que enyora a la seva família com va fer a 'Motomami'. Ara l'espiritualitat està present en gran part del treball a excepció de cançons com 'La perla', que sembla dedicada a una exparella, a qui li etziba frases com: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao". O la cançó 'Reliquia', en què fa un recull geogràfic de la seva vida: "Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA. Los heels en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté. Seré tu relíquia. Soy tu relíquia".
L'àlbum està dividit en quatre moviments. El primer (MOV I) inclou cinc cançons: 'Sexo, violencia y llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' i 'Mio Cristo'. En el segon (MOV II), hi figuren títols com 'Berghain', 'La perla', 'Mundo nuevo' i 'De Madrugá'. El MOV III incorpora les peces 'Dios es un stalker', 'La yugular', 'Focu 'ranni'' -exclusiva per al format físic-, 'Sauvignon blanc' i 'Jeanne' -també exclusiva per a CD i vinil. En el MOV IV hi ha les últimes quatre: 'Novia robot' -la darrera que es podrà sentir només en dispositiu físic-, 'La rumba del perdón', 'Memória' i 'Magnolias', que tanca el disc.
13 idiomes
L'enregistrament recull cançons en una tretzena d'idiomes, entre els quals el català, castellà, anglès, llatí, sicilià, ucraïnès, àrab i alemany, idioma que utilitza en el primer single que s'ha conegut del treball, 'Berghain'. "Pertanyo al món", va dir a 'The New York Times', "per què no havia d'intentar aprendre d'altres persones, altres idiomes, per expandir les meves possibilitats?" En català canta una part de 'Divinize', el tercer tema de l'àlbum en el qual també ho fa en anglès. "Fruita roja i rodona, qui l'endevina? Òbviament, és la poma, que està prohibida. I si només la mires, et salvaries. Però sense mossegar", canta en català.
Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor col·laboren en el nou disc de Rosalía, que es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason. A l'espera que es donin a conèixer els crèdits de les cançons, l'Escolania de Montserrat hauria col·laborat a 'Magnolias', que és la que tanca el disc 'Lux'.
Filtració i despublicació
Rosalía ha publicat el disc aquest divendres, però aquest dimecres es va filtrar íntegrament. Diversos usuaris van compartir les cançons de ‘Lux’.
Aquest dimarts, la cantant també va publicar a les plataformes digitals 'Reliquia', una creació en castellà que parla de l'amor i el desamor, però la va despublicar poc després, tot i que molts fans ja se'n van fer ressò.
'Listening party' al MNAC
L'artista va protagonitzar aquest dimecres a Barcelona una 'listening party' de 'Lux' davant 900 persones. Rosalía va seguir des d'un escenari a la sala oval del MNAC, envoltada de teles blanques, tots els temes del disc des de 'Sexo, violencia y llantas' fins a 'Magnolias', i va abandonar l'escenari sense dir res després del darrer tema entre els aplaudiments del públic que estava dempeus.
Una presentació sorpresa a Madrid
La cantant va anunciar el títol i la data de sortida dilluns passat en una retransmissió en directe per les xarxes. El xou va començar a tres quarts de nou del vespre on els milers d’espectadors connectats van poder presenciar com s’arreglava i es vestia per a l'esdeveniment, juntament amb el seu equip i la seva germana. L'artista va començar comentant amb ells la filtració de la portada de 'Lux' a Times Square, on va lamentar que l’anunci que tenia preparat s'hagués mostrat primer allà. “Vull saber qui ho ha fet”, deia als seus acompanyants, que li van treure ferro i avançaven que el millor ‘reveal’ es faria a la nit.
Al cap de poca estona, Rosalía va agafar el cotxe per dirigir-se a Callao, a Madrid, on s'hi havia penjat un cartell promocional la setmana passada. A pocs metres del lloc, va aparcar el cotxe i va córrer cap a Gran Via enmig de fans que cridaven el seu nom i li feien vídeos i fotografies. Va ser en aquesta plaça de la capital on va presentar de forma oficial el seu nou projecte, davant dels assistents que ja s'hi havien congregat esperonats en sentir la ubicació en un moment de la transmissió en directe.
Tal com havia passat primer a Nova York, les diverses pantalles dels edificis madrilenys es van omplir d’imatges de l’artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de publicació de l'àlbum, mentre saludava per la finestra dels Cines Callao, la darrera imatge que es va veure al directe.
