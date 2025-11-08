Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca 'Tríptic Dadà': el pòdcast que teixeix pensament i cultura des de Manresa

El primer pis de l'edifici modernista de Ca la Buresa ha acollit la gravació dels tres primers capítols, en què les conductores, Ania Posada i Marta Meneu, han debatut sobre els conceptes de son i vigilia

Ania Posada i Marta Meneu gravant els primers episodis del pòdcast

Ania Posada i Marta Meneu gravant els primers episodis del pòdcast / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Submergir-se en una temàtica, analitzar-la a través de referents filosòfics i culturals i donar-li un gir contemporani per fer-la aterrar en l’actualitat. D’això tracta el nou pòdcast ‘Tríptic Dadà’, un projecte que teixeix cultura i pensament des d’un espai més que privilegiat de Manresa: el primer pis de l’edifici modernista de Ca la Buresa. La iniciativa que neix de la col·laboració entre la Llibreria Papasseit i la discogràfica Plas Plas s'ha dut a la realitat aquest dissabte amb la gravació dels tres primers capítols, que giren entorn els conceptes de «son i vigília» i la «hipernormativitat».

Què és el que ens treu el son? Què fem mentre dormim? Quin impacte té en el nostre descans el ferotge sistema capitalista en què vivim? Aquestes, i moltes altres, són les preguntes sobre les què han reflexionat Ania Posada i Marta Meneu en la gravació en directe dels primers capítols que sortiran a la llum el 26 de novembre, 3 i 10 de desembre, respectivament. En el darrer també hi ha participat el realitzador audiovisual, Albert Lloreta, que ha compartit la seva visió sobre el concepte d’«hipernormalitat» i de com el món sembla que cada cop és més absurd.

Els pròxims sis episodis, que es gravaran els dissabtes 29 de novembre i 13 de desembre, giraran entorn l'èxit, el fracàs i la profilaxi i sobre els afectes, els conflictes i el posthumanisme, respectivament.

TEMES

