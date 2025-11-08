El concert de Santa Cecília de la Unió Musical del Bages s’estrenarà al Kursaal
La tradicional trobada, enguany amb 14 escoles de música de la Catalunya central, canvia d’escenari per encabir bé músics i públic
Es farà el diumenge 16 de novembre amb la participació de 130 alumnes i els 60 músics de la banda | Es dedicarà al teatre musical
La Unió Musical del Bages (UMB) ha convertit el concert de Santa Cecília en tota una tradició a Manresa. I en tot un èxit de participació de públic. És per això que la pròxima edició, diumenge 16 de novembre, els gairebé 200 músics s’estrenaran a l’escenari de la Sala Gran del Kursaal. Serà la 27a edició.
«En les últimes convocatòries, al teatre Conservatori, no hi cabien ni els músics ni el públic», explica Josep Maria Sala, president de la UMB. I traslladar-lo al Kursaal, apunta, «ha estat una bona decisió si fem cas de la venda d’entrades»: fins ahir, les 500 butaques de la platea ja estaven pràcticament plenes (el Conservatori té poc més de 400 localitats). El preu del concert és de 5 € i les entrades es poden adquirir a la web del teatre (www.kursaal.cat)
Amb la direcció de Dídac Mirallas (Navarcles, 1979), vinculat a la Unió Musical del Bages des del 1997 i portant la batuta des del 2017, la Banda de la Unió Musical del Bages, creada el 1995, va començar a celebrar aquesta trobada musical amb les escoles un parell d’anys després de la seva fundació. I la tradició, recordava Sala, només s’ha trencat una vegada per la pandèmia.
Trobada a Montserrat amb la batuta de Dídac Mirallas
La Unió Musical del Bages participarà aquest diumenge, 9 de novembre, en la 41a Trobada de Bandes de Música de Catalunya a l’Abadia de Montserrat, en el marc de la commemoració del Mil·lenari del Monestir. L’esdeveniment reunirà vint-i-set bandes federades d’arreu de Catalunya que aplegaran més de 1.200 músics. A més de la cercavila i la desfilada, les bandes interpretaran una peça conjunta, la sardana És la Moreneta, d’Antoni Carcellé que dirigirà el bagenc Dídac Mirallas, director de la Banda de la UMB. A la tarda, la plaça Santa Maria acollirà el concert final amb la participació de quatre bandes de Lleida, Alcanar, Blanes i Cerdanyola.
En els darrers anys, el Concert de Santa Cecília ha dedicat la trobada amb els joves instrumentistes d’escoles de música de la Catalunya central, a un tema: dibuixos animats, el circ, l’aniversari de Mickey Mouse, les músiques del Super3 o, l’homenatge a la ràdio amb temes de rock català, l’any passat. Enguany, el concert, explica Sala, se centrarà en peces de teatre musical. S’interpretaran alguns dels temes més populars i representatius de musicals com Mar i Cel, El Rei Lleó, Grease, El Fantasma de l’Òpera, o El Petit Príncep en format banda.
En el concert d’aquesta edició participaran, apunta Sala, catorze escoles de música del Bages, Solsonès i Baix Llobregat. En total, uns 130 músics de 9 a 12 anys, aproximadament, que s’uniran, a la segona part del concert, a la seixantena de músics que integren la plantilla de la Banda de la Unió Musical del Bages. La formació, com és habitual, començarà el concert amb la interpretació d’unes peces en solitari i, posteriorment, els joves instrumentistes entraran en escena.
A més del tradicional concert en homenatge a la seva patrona, Santa Cecília, la Unió Musical del Bages té una altra cita en vermell en el calendari: el Concert de Cap d’Any a Manresa, també a la Sala Gran del Kursaal.
