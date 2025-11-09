Llista mundial
‘Divinize’ de Rosalía es converteix en la primera cançó en català que debuta al Top50 Global de Spotify
El tema, que combina el català i l’anglès, va entrar directament al lloc 14 del rànquing de la plataforma de ‘streaming’, amb un total de 3.162.410 reproduccions el primer dia
Alba Giraldo
La cançó ‘Divinize’, de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía ,s’ha convertit en la primera cançó en català que ha debutat en la història de la llista Top50 Global de Spotify. El tema, que combina el català i l’anglès en la seva lletra, va entrar directament al lloc 14 del rànquing mundial de la plataforma de ‘streaming’, amb un total de 3.162.410 reproduccions el primer dia.
De moment, Rosalía també compta amb el rècord de la cançó en català més reproduïda a Spotify, amb ‘Milionària’, el primer tema en la seva llengua materna, que es va publicar el 2019 i que ja suma més de 86 milions de reproduccions. No obstant, aquest ‘single’ no va aconseguir entrar en la classificació global.
Cançons al Global de Spotify
Un dia després de la publicació, dotze de les quinze cançons de l’àlbum es van posicionar a la llista de les 50 cançons més escoltades a tot el món de Spotify. ‘La Perla’, on l’artista catalana es revenja d’un antic amor, que molts atribueixen a Rauw Alejandro, es va convertir en la cançó més escoltada del disc, l’entrada més forta, amb gairebé 4,5 milions de reproduccions, i va aparèixer al lloc 5 del ‘Top 50: Global’.
Dues cançons més van aconseguir l’anhelat top10: ‘Berghain’, el ‘single’ de presentació del disc, amb una mica més de quatre milions de reproduccions, va figurar al lloc 7, i‘Reliquia’, al 10, amb gairebé 3,7 milions de reproduccions. D’aquesta manera, Rosalía es va convertir en la primera artista espanyola amb tres cançons alhora en les primeres 10 posicions del Global de Spotify.
Tercera artista global
Immediatament després, en el número 11 va aparèixer la primera cançó del disc,‘Sexo, Violència y Llantas’ (3,6 milions de reproduccions). A continuació, 'Porcelana' el 20 (gairebé 3 milions),'Mio Cristo Piange Diaminti' (2,7 milions) el 23, 'Dios Es un Stalker' (2,5 milions) el26, 'De Madrugá' (2,4 milions)el27,'Mundo Nuevo' (2,3 milions) el 31 ‘La Yugular’ (gairebé 2,3 milions) el 36i ‘La Rumba Del Perdón’ (gairebé 2,2 milions) el 42.
Els temes ‘Sauvignon Blanc’, ‘Memória’ i ‘Magnolias’,totes tres amb més d’1,8 milions de reproduccions en l’estrena, van quedar fora del top 50 de la plataforma, tot i que sí que van entrar a la llista de les 100 cançons més reproduïdes del món, als llocs 56, 67 i 69, respectivament.
A més, la catalana també es va posicionar en el número 3 d’artistes més escoltats de la jornada a tot el món i ‘Lux’ es va convertir en l’àlbum més reprodu ït en un sol dia en la història de Spotify per una artista femenina de parla hispana.
Segon dia d’‘streaming’
No obstant, el segon dia de reproducció, segons les dades de reproduccions de dissabte, només quatre cançons es van mantenir al top 50 global, baixant posicions a la llista: ‘La perla’ va passar al lloc 11, ‘Berghain’ al 16, ‘Reliquia’ al lloc 24, ‘Sexo, violència i llantes’ al 40.
Per la seva banda, en el top 50 d’Espanya, Rosalía sí que ha mantingut totes les cançons del disc en les primeres posicions, exceptuant el número 4, que ha sigut per a la col·laboració de Bizarrap i Daddy Yankee, i el número 13, que se l’ha emportat Aitana i la seva cançó ‘Superestrella’.
