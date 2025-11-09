Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Premis Regió7 arriben amb veus i notes de musicals

Els intèrprets bagencs de l'exitosa Nit de de Musikaals tornen a l'escenari participant a la festa del diari

Els actors i cantants de la Nit de Musikaals en l'actuació del mes de juliol que va omplir el Kursaal

Els actors i cantants de la Nit de Musikaals en l'actuació del mes de juliol que va omplir el Kursaal / Jordi Biel

Enric Badia

Enric Badia

Manresa

La ciutat de Manresa i el seu entorn mantenen un idil·li especial amb el teatre musical, i els Premis Regió7, que volen ser un termòmetre de la vitalitat del territori, fan una nova picada d’ullet al gènere. Si en l’última edició la música arribava del grup jove de l’escola manresana MTM, enguany es confia en les veus i els músics del territori que fan possible l’exitosa Nit de Musikaals. Oferiran algunes de les peces de la proposta del 2025, «Kursaal, cantonada Broadway!».

En aquest espectacle, set veus de la comarca del Bages (quatre veus femenines i tres de masculines) uneixen talent i emoció per homenatjar les grans cançons del teatre musical —d’ahir i d’avui. Aquest dimarts interpretaran «If I Had My Time Again», de «Groundhog Day» (El dia de la marmota), i un medley de «The Greatest Showman».

Els actors i cantants són: Clara Badia, Bernat Barat, Pedro Da Costa, Lia Gratacòs, Maria Palazón, Aina Serra i Ran Valdívia, i estaran acompanyats al piano per una de les ànimes de la proposta: el músic, compositor i actor cardoní Dídac Flores.

La Nit de Musikaals la interpreten actors i actrius del Bages, alguns dels quals ja s’han fet un lloc dins l’escena catalana i estatal dels musicals, i d’altres que estan iniciant el camí. El cardoní Dídac Flores fa una virtuosa proposta musical amb els arranjaments. Els manresans David Pintó (director d’escena) i Sílvia Sanfeliu (ajudant de direcció) han signat l’ordre escènic de l’espectacle.

La idea de la Nit de Musikaals, que és previst que presenti un nou espectacle el proper mes de juliol, va sorgir de tres joves manresans —Clara Badia, Jan Buxaderas i Gina Gonfaus—, que van concebre l’espectacle com una oportunitat per als joves que despuntaven en el camp dels musicals d’actuar al gran escenari de la comarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents