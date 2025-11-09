Els Premis Regió7 arriben amb veus i notes de musicals
Els intèrprets bagencs de l'exitosa Nit de de Musikaals tornen a l'escenari participant a la festa del diari
La ciutat de Manresa i el seu entorn mantenen un idil·li especial amb el teatre musical, i els Premis Regió7, que volen ser un termòmetre de la vitalitat del territori, fan una nova picada d’ullet al gènere. Si en l’última edició la música arribava del grup jove de l’escola manresana MTM, enguany es confia en les veus i els músics del territori que fan possible l’exitosa Nit de Musikaals. Oferiran algunes de les peces de la proposta del 2025, «Kursaal, cantonada Broadway!».
En aquest espectacle, set veus de la comarca del Bages (quatre veus femenines i tres de masculines) uneixen talent i emoció per homenatjar les grans cançons del teatre musical —d’ahir i d’avui. Aquest dimarts interpretaran «If I Had My Time Again», de «Groundhog Day» (El dia de la marmota), i un medley de «The Greatest Showman».
Els actors i cantants són: Clara Badia, Bernat Barat, Pedro Da Costa, Lia Gratacòs, Maria Palazón, Aina Serra i Ran Valdívia, i estaran acompanyats al piano per una de les ànimes de la proposta: el músic, compositor i actor cardoní Dídac Flores.
La Nit de Musikaals la interpreten actors i actrius del Bages, alguns dels quals ja s’han fet un lloc dins l’escena catalana i estatal dels musicals, i d’altres que estan iniciant el camí. El cardoní Dídac Flores fa una virtuosa proposta musical amb els arranjaments. Els manresans David Pintó (director d’escena) i Sílvia Sanfeliu (ajudant de direcció) han signat l’ordre escènic de l’espectacle.
La idea de la Nit de Musikaals, que és previst que presenti un nou espectacle el proper mes de juliol, va sorgir de tres joves manresans —Clara Badia, Jan Buxaderas i Gina Gonfaus—, que van concebre l’espectacle com una oportunitat per als joves que despuntaven en el camp dels musicals d’actuar al gran escenari de la comarca.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»