Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oques Grasses anuncia la seva retirada amb un gran concert a l'Estadi Olímpic

La banda posa fi a 14 anys d'"amor" després de diversos èxits · L'espectacle tindrà lloc el 10 d'octubre de 2026

Imatge amb què Oques Grasses ha anunciat el concert de comiat

Imatge amb què Oques Grasses ha anunciat el concert de comiat / Marta Mas/Oques Grasses

ACN

Barcelona

Oques Grasses ha anunciat aquest diumenge la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Serà el dia 10 d'octubre de 2026. La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera que els ha dut per escenaris d'arreu del país i també a l'estranger. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", han dit en un missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", han afegit.

Des del seu primer disc, 'Un dia no sé com', fins al celebrat 'Fans del sol', que els va dur a l'èxit amb cançons com 'In the Night' o 'Sta guai', passant pel seu últim treball, 'Fruit del deliri', estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas. El grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents