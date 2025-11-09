Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Vella Dixieland omple de jazz l'auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles

La Vella Dixieland al Teatre Agustí Soler i Mas / J. Grandia

Jaume Grandia

Navarcles

El Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles va acollir un concert de jazz, a càrrec de La Vella Dixieland, que enguany celebra el seu 45è aniversari, presentant un programa amb temes de jazz tradicional, swing, blues, espirituals, i també de jazz modern.

La Vella Dixieland formada pels músics: Pep Gol –trompeta-, Pau Casares –clarinet i saxo tenor-, Xavi Manau –trombó-, Benoit Poinsot -saxo alt-, Gerad Nieto –piano-, Josemi Moraleda –contrabaix-, i Pinyu Martí –bateria-, amb la veu de la cantant moianesa Namina, van fer gaudir al públic que quasi omplia el local, i que van premiar amb forts aplaudiment a músics i cantant.

Al final del concert, com ja és habitual de l’orquestra La Vella, la formació va baixar a la platea per interpretar “Quan els sants van marxant”, en mig d’una gran ovació de tots els assistents.

