La Vella Dixieland omple de jazz l'auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles
Jaume Grandia
El Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles va acollir un concert de jazz, a càrrec de La Vella Dixieland, que enguany celebra el seu 45è aniversari, presentant un programa amb temes de jazz tradicional, swing, blues, espirituals, i també de jazz modern.
La Vella Dixieland formada pels músics: Pep Gol –trompeta-, Pau Casares –clarinet i saxo tenor-, Xavi Manau –trombó-, Benoit Poinsot -saxo alt-, Gerad Nieto –piano-, Josemi Moraleda –contrabaix-, i Pinyu Martí –bateria-, amb la veu de la cantant moianesa Namina, van fer gaudir al públic que quasi omplia el local, i que van premiar amb forts aplaudiment a músics i cantant.
Al final del concert, com ja és habitual de l’orquestra La Vella, la formació va baixar a la platea per interpretar “Quan els sants van marxant”, en mig d’una gran ovació de tots els assistents.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós