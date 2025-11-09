El veredicte de la crítica sobre 'LUX', de Rosalía: millor que 'Motomami', però pitjor que 'El mal querer', i no arriba a l'excel·lent
Pitchfork, el portal musical de referència al món, considera que el quart disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires es mereix un notable alt
R. Tortosa
Quan el web especialitzat en música Pitchfork publica una crítica sobre un intèrpret o un grup, la indústria conté la respiració. Per als artistes, els productors, els executius del sector i els fanàtics de les cançons, les novetats discogràfiques arreu del món es divideixen en dos grups: aquelles que apareixen en aquest portal i les que són ignorades. I, entre el primer conjunt, només uns quants creadors tenen el privilegi de ser recompensats amb una bona qualificació.
Doncs bé, aquest ha estat el cas dels tres últims àlbums de Rosalía, la celebèrrima cantant de Sant Esteve Sesrovires. Els comentaristes de Pitchfork, que s'han guanyat un prestigi universal gràcies a un elitisme recalcitrant, pràcticament sempre han tractat la catalana de manera exquisida, un privilegi vetat a la majoria de llançaments d'arrel o procedència llatina, amb excepcions tan indiscutibles com Bad Bunny. Així, els analistes de Pitchfork, mitjà de comunicació estatunidenc amb tres dècades de recorregut en línia, han premiat els darrers treballs de Rosalía, editats per la multinacional Columbia, amb notables.
'LUX', en concret, es mereix un 8,6. Com escriu Gio Santiago, aquesta "sentida" i "avantguardista" mescla de pop i R&B, "rugeix a través del gènere, el romanç i la religió". La distància que separa aquesta valoració d'un excel·lent, quatre dècimes, és un abisme en una plataforma com aquesta, que reserva estrictament el 9 o el 10 a les obres sublims. I 'LUX', destacat com a novetat, no reuneix les condicions per entrar a l'Olimp.
Encara va quedar més lluny d'aquesta categoria fa tres temporades 'Motomami'. Malgrat que en aquella ocasió Pitchfork també va subratllar "l'excepcional repertori" de la "superestrella", l'avaluació final va ser d'un 8,4. La nota més alta fins ara, un 8,8, es remunta al 2018, amb 'El mal querer', "una gesta remarcable, que uneix perfectament el melodrama característic del flamenc amb la narrativa commovedora del R&B modern i femení".
Com passa a la resta de crítiques i cròniques sobre 'LUX', Gio Santiago esquitxa el seu text amb mencions a les múltiples col·laboracions i idiomes presents al disc de l'autora, que en l'actualitat té 33 anys. Igualment hi ha espai per al record de la seva relació truncada amb el porto-riqueny Rauw Alejandro, de la qual únicament es conserva una mansió a la venda a Manresa i "un lament operístic per a una nova generació, un oratori per al cor desordenat".
