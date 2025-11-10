L'Ajuntament de Manresa rep una donació d'obres de Maria Noguera
El Museu ingressa pintures, dibuixos i material documental de l'artista, que va destacar com a esmaltadora i va formar part de l'exposició "Pioneres"
Més d'un centenar d'obres i materials documentals de Maria Noguera i Puig (1906-2002) formen part de la donació realitzada per la família de l'artista a l'Ajuntament, que ingressarà tot aquest fons al Museu de Manresa. En una trobada amb l'alcalde Marc Aloy i la regidora Tània Infante, Carles-Jordi Guardiola, nebot de Noguera i Premi Bages de Cultura del 2024, va formalitzar el contracte de donació que inclou pintures, dibuixos sobre tela o paper i àlbums amb documentació. A l'acte també hi van assistir Francesc Vilà, director del museu, i els també familiars de la pintora i esmaltadora, Adelaida Ponti Sales i Josep Guardiola Tobella.
La col·lecció consta de 136 obres de petit format que ingressen al Museu de Manresa per ser preservades i per donar testimoni de les diverses tècniques que va conrear Maria Noguera. L'artista va néixer al barri de les Escodines, filla del forn de Cal Jordi, a la plaça Sant Ignasi. Noguera va estudiar a l'Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa i, després, a l'Escola Massana de Barcelona, on va acabar exercint com a professora. Posteriorment, va obrir una acadèmia de dibuix i pintura a la mateixa plaça Sant Ignasi, on va fer classes abans d'incorporar-se a la Massana.
En el camp de la pintura va fer, sobretot, paisatges i flors. Però Noguera va destacar en la tècnica de l'esmalt, fins al punt que en va acabar essent docent. Deixeble del pintor Rafael Benet i de l'esmaltadora Miquel Soldevila, la manresana va rebre el títol de mestre esmaltadora. Noguera va treballar els esmalts aplicats sobre argent, or i altres metalls, i va sobresortir perquè els seus esmalts tenen un colorit molt personal, amb predomini de la temàtica religiosa.
El 1933 va exposar juntament amb el grup Basiana a les galeries Dalmau de Barcelona i a la Sala Parés, a més de participar en exposicions col·lectives al Palau Nacional de Barcelona. A Manresa, va participar en diverses ocasions en l'Exposició d'Artistes Manresans. Entre altres llocs, les seves peces d'art sacre es troben a l’església del Sagrat Cor de l’Havana, a la Casa d'Exercicis de Sarrià de Barcelona i a l'església del Sant Esperit de Terrassa.
A Manresa hi ha el copó de l’església del Carme, les figuretes de la porta del sagrari de la Coveta i del sagrari de l’església de la Cova de Sant Ignasi. A la Seu, un calze fet per ella mateixa. I al Museu de Manresa s’hi conserven tres olis sobre tela que ella mateixa va cedir a la ciutat: un jardí d’hivern, un autoretrat i un bodegó. Maria Noguera va morir el 24 de juny del 2002 a l’edat de 96 anys.
El Centre Cultural el Casino de Manresa va hostatjar fa un any l'exposició "Pioneres. Les arrels femenines de l'art manresà", en la qual es van redescobrir moltes artistes oblidades o poc conegudes, entre les quals Maria Noguera Puig.
