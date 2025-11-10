Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
La popular marca portarà entre 150 i 200 extres per a la gravació de l'anunci, previst en el marc d'una campanya global
El rodatge anirà a càrrec de la productora Twentyfour Seven Grup SL, la mateixa de l'espot de Toyota
No és la primera vegada que la popular beguda carbonatada ha volgut venir a Manresa a rodar. Però aquesta vegada és la bona. La plaça Porxada de la capital del Bages es convertirà dimecres en l'escenari d'un anunci de Coca-Cola que anirà a càrrec de la Productora Twentyfour Seven Grup SL, la mateixa que va transformar el Barri Antic de Manresa en París, el novembre de fa dos anys, durant el rodatge d'un anunci de Toyota per als Jocs Olímpics de la capital francesa que va protagonitzar el jugador d'handbol Nikola Karabatic.
Aquesta vegada, explica Aleix Farrés, responsable de la Manresa Film Office, no està previst que visiti Manresa cap cara coneguda però sí que la plaça Porxada s'ompli amb 150 o 200 extres per al rodatge. Figurants que portarà la mateixa productora. L'anunci ha de formar part d'una campanya global de la popular marca. Tot i que la intenció, apunta Farrés, era rodar també al camp de futbol, al Congost, la dificultat per compaginar horaris esportius i fílmics ha fet que una part de la gravació de l'anunci es faci a Tarragona.
El passat gener, la beguda esportiva de Coca-Cola, Powerade ja va utilitzar les instal·lacions del Congost -la pista d'atletisme- per rodar un espot a Manresa.
Per al rodatge de dimecres, no es podrà aparcar en un sector de la Carretera de Vic, el que queda més a tocar de la plaça Porxada, de les 7 del matí a les 10 de la nit.
