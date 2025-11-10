La felicitació de Pedro Sánchez a Rosalía per la publicació de Lux: «Has col·locat Espanya al cim de la música mundial»
El president del govern espanyol lloa el llançament del quart disc de l'artista de Sant Esteve Sesrovires
EFE
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest diumenge la cantant Rosalía per haver "col·locat Espanya al cim de la música mundial" amb "el debut més exitós" d'una artista hispanoparlant a Spotify.Sánchez ha publicat un missatge a la xarxa social X en què dona l'enhorabona a l'artista de Sant Esteve Sesrovires, que el passat 7 de novembre va llançar el seu nou disc 'LUX'.
"Enhorabona, Rosalía, per aquest enlluernador llançament de 'LUX'! Has col·locat Espanya al cim de la música mundial, amb el debut més exitós d'una artista hispanoparlant femenina a Spotify, arribant a ser ahir la tercera artista més escoltada de tota la plataforma", ha destacat el president del govern.
Aquest dissabte passat, un dia després de la seva publicació, dotze de les quinze cançons que componen la versió digital de 'LUX', el nou i esperat disc de Rosalía, s'han posicionat en la llista de les 50 cançons més escoltades a tot el món de Spotify, que també ha col·locat la catalana en el número 3 d'artistes.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya