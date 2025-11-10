Katy Perry diverteix i demostra que no és una joguina trencada
La superestrella del pop va actuar diumenge al Sant Jordi de Barcelona davant de 18.000 persones
Jordi Bianciotto
J a sigui perquè la seva base de fans és robusta, o perquè hi havia morbo per veure aquest xou tan discutit, el cas és que Katy Perry va actuar ahir al Sant Jordi com si estigués a la cresta de l’onada. El seu últim àlbum, 143, és una obra menor, dit sigui amb elegància, però la seva aura de noia riallera, superficial i autoparòdica no està tan caducada com semblava, i la seva rastellera de hits atrau nous admiradors: va convocar bastant més públic (ple a la sala, 18.000 persones, segons Doctor Music) que en la seva visita anterior (12.500), fa set anys.
La californiana no sotmet els seus oients a rotllos confessionals guitarra acústica en mà, ni juga la carta de la vulnerabilitat i el fred que fa allà al cim, etcètera. És més frívola que Taylor i que Olivia, sí, i es pren una mica menys seriosament. Ofereix entreteniment, llaminadures pop i una mica de disbarat escènic. Aquesta vegada la vam veure sortir propulsada fins al cim del Sant Jordi (amb 36 minuts de retard) des del centre d’una llarga passarel·la amb forma de vuit, vestida com una heroïna de videojoc. D’això va The lifetimes tour, de recórrer la seva trajectòria amb aquesta imatgeria cibernètica, entorn d’un duel amb la malèfica IA. Paradoxalment, Perry va utilitzar aquesta tecnologia en els muntatges de vídeo, però tant és. Per desgràcia per a ella, la setmana passada Lady Gaga va passar per la ciutat amb un espectacle d’un altre nivell. Però això de Perry, amb les seves figures florals gegants, les seves acrobàcies, les seves travessies aèries (d’un extrem a l’altre de la pista) i les seves coreografies amb els ballarins en una gàbia elevada amb forma de globus terraqüi, van ser simpàtiques i ocurrents. Com més xou, cançons més fluixes, cas de Nirvana, en contrast amb temes que s’aguantaven per si sols, com Dark horse, amb la seva complexió EDM, l’alegre Califòrnia gurls o un Hot’n’cold amb traços AOR.
Perry explota la seva simpatia i es va passar de minutatge quan va procedir a acollir cinc fans, dialogant amb cadascun, en el set semiacústic. El xou es va encallar també amb alguns interludis a base de peripècies futuristes. I en aquesta pomposa Rise, amb el seu solo heavy.
La nova cançó Bandaids, guitarrera ella, va estar en la (sana) línia de girar full de l’era 143, i va precedir el rush final, en què Perry va tornar a volar i ballar i córrer per les passarel·les camí de Firework. Ser Katy Perry ha de ser molt cansat.
